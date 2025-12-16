< sekcia Zahraničie
Irán odmietol Grossiho kandidatúru na post generálneho tajomníka OSN
Izrael i viaceré západné krajiny obviňujú Irán, že sa usiluje získať jadrové zbrane. Teherán však tieto tvrdenia popiera.
Autor TASR
Teherán 16. decembra (TASR) - Irán nesúhlasí s kandidatúrou šéfa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho na post generálneho tajomníka OSN. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Kandidáta, ktorý sa ako predstaviteľ OSN zdržal odsúdenia nezákonných vojenských útokov na mierové jadrové objekty, nemožno považovať za dostatočne neutrálneho či nezávislého na to, aby zastával najvyššiu funkciu,“ povedal iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Iravání v utorok podľa spravodajskej agentúry IRNA. DPA uvádza, že Iravání nespomenul konkrétne meno, no zdôraznila, že bolo zrejmé, na koho odkazoval. Šéf MAAE je jedným z troch kandidátov, ktorí prejavili záujem nahradiť vo vedení OSN súčasného Antónia Guterresa.
Irán už skôr obvinil Grossiho, že porušil svoj mandát OSN v oblasti medzinárodného práva, keď neodsúdil izraelské a americké vojenské útoky na iránske jadrové zariadenia v júni 2025. Iránsky parlament koncom júna hlasoval aj za ukončenie spolupráce s MAAE a tiež za to, aby inšpektori organizácie nemohli vstúpiť do krajiny.
Grossi odmieta kritiku Teheránu a trvá na tom, že Irán by mal vysvetliť, kde sa nachádza jeho urán obohatený takmer na úroveň výroby zbraní.
MAAE v súčasnosti nemá prístup k viac ako 400 kilogramom uránu, ktorý bol obohatený na 60-percentnú úroveň čistoty. Predpokladá sa, že je stále ukrytý v zariadeniach poškodených júnovými útokmi, hoci Teherán neposkytol žiadne ďalšie informácie.
