Pondelok 6. apríl 2026
Irán odmietol návrh na prímerie, žiada trvalé ukončenie vojny

V pondelok 6. apríla 2026 kráča chodec v centre Teheránu v Iráne, zatiaľ čo okolo billboardu s podobizňou najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Mojtabu Chameneího prechádzajú autá. Foto: TASR/AP

Teherán 6. apríla (TASR) - Irán odmietol najnovší návrh na prímerie a žiada trvalé ukončenie vojny, oznámila v pondelok oficiálna iránska tlačová agentúra IRNA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.

Irán oznámil Pakistanu svoju odpoveď na americký návrh na ukončenie vojny. V tejto odpovedi, formulovanej v desiatich bodoch, Irán odmietol prímerie a trvá na tom, že je potrebné definitívne ukončiť konflikt,“ napísala IRNA.

Irán údajne okrem iného žiada ukončenie bojov na Blízkom východe, zavedenie protokolu o bezpečnej plavbe cez Hormuzský prieliv alebo zrušenie protiiránskych sankcií.

Agentúra AP v nedeľu informovala, že egyptskí, pakistanskí a tureckí sprostredkovatelia poslali Iránu a Spojeným štátom návrh na uzavretie 45-dňového prímeria a znovuotvorenie Hormuzského prielivu s cieľom nájsť spôsob, ako ukončiť vojnu.

Podľa zdroja agentúry AFP z prostredia Bieleho domu USA dohodu o prímerí zvažujú, americký prezident Donald Trump však tento návrh zrejme neschválil a Washington tak vo vojne s Teheránom bude pokračovať.
