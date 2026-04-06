Irán odmietol návrh na prímerie, žiada trvalé ukončenie vojny
Irán údajne okrem iného žiada ukončenie bojov na Blízkom východe, zavedenie protokolu o bezpečnej plavbe cez Hormuzský prieliv alebo zrušenie protiiránskych sankcií.
Autor TASR,aktualizované
Teherán 6. apríla (TASR) - Irán odmietol najnovší návrh na prímerie a žiada trvalé ukončenie vojny, oznámila v pondelok oficiálna iránska tlačová agentúra IRNA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.
„Irán oznámil Pakistanu svoju odpoveď na americký návrh na ukončenie vojny. V tejto odpovedi, formulovanej v desiatich bodoch, Irán odmietol prímerie a trvá na tom, že je potrebné definitívne ukončiť konflikt,“ napísala IRNA.
Irán údajne okrem iného žiada ukončenie bojov na Blízkom východe, zavedenie protokolu o bezpečnej plavbe cez Hormuzský prieliv alebo zrušenie protiiránskych sankcií.
Agentúra AP v nedeľu informovala, že egyptskí, pakistanskí a tureckí sprostredkovatelia poslali Iránu a Spojeným štátom návrh na uzavretie 45-dňového prímeria a znovuotvorenie Hormuzského prielivu s cieľom nájsť spôsob, ako ukončiť vojnu.
Podľa zdroja agentúry AFP z prostredia Bieleho domu USA dohodu o prímerí zvažujú, americký prezident Donald Trump však tento návrh zrejme neschválil a Washington tak vo vojne s Teheránom bude pokračovať.
