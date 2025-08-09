Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán odmietol odzbrojenie Hizballáhu i výstavbu hraničných koridorov

Na archívnej snímke z 30. januára 2020 poradca najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího Alí Akbar Velajátí. Foto: TASR/AP

Iránske ministerstvo zahraničných vecí privítalo „dokončenie textu mierovej dohody“ medzi Arménskom a Azerbajdžanom.

Teherán 9. augusta (TASR) - Irán nesúhlasí s rozhodnutím libanonskej vlády týkajúcim sa odzbrojenia militantného hnutia Hizballáh, ktoré Teherán podporuje. Uviedol to v sobotu podľa agentúry Tasním poradca iránskeho najvyššieho duchovného vodcu pre medzinárodné záležitosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Iránska islamská republika je rozhodne proti odzbrojeniu Hizballáhu,“ povedal poradca vodcu Alí Akbar Velájatí. „Irán vždy podporoval ľudí a odboj Libanonu, a robí tak i naďalej,“ zdôraznil. Libanonská vláda v utorok poverila armádu vypracovaním plánu na zavedenie štátneho monopolu na držanie zbraní, v dôsledku čoho by došlo k odzbrojeniu Hizballáhu do konca roka 2025. Hizballáh je po vojne s Izraelom síce značne oslabený, no stále disponuje veľkým arzenálom zbraní.

Velájatí považuje odzbrojenie za výsledok zásahu z USA a Izraela. „Nie je to však prvýkrát, čo niekto v Libanone nastolil takéto otázky... ale rovnako, ako zlyhali predchádzajúce protilibanonské plány, ani tento nebude úspešný a odboj namierený proti týmto sprisahaniam zotrvá,“ zdôraznil podľa AFP.

Poradca sa okrem toho vyjadril aj k plánu vytvoriť v blízkosti iránskych hraníc koridor spájajúci Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan v rámci mierovej dohody s Arménskom sprostredkovanej USA. Irán podľa jeho slov odmietol túto možnosť a zdôraznil, že ju neprijme. „Ohrozí to bezpečnosť Južného Kaukazu,“ vyhlásil Velájatí. Irán už dlho odmieta plánovanú tranzitnú trasu, pretože sa obáva, že by odrezala krajinu od Arménska a zvyšku Kaukazu a priviedla na hranice cudzincov. „Máme právo veľmi dôrazne brániť naše záujmy,“ povedal poradca.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí privítalo „dokončenie textu mierovej dohody“ medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Zároveň však vyjadrilo „obavy z negatívnych dôsledkov akejkoľvek zahraničnej intervencie, a to v akejkoľvek forme, najmä v blízkosti spoločných hraníc“. Dodalo, že takýto krok by „narušil bezpečnosť a pretrvávajúcu stabilitu regiónu“.
