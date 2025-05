Irán odmietol pozastavenie obohacovania uránu

Teherán 26. mája (TASR) - Irán v pondelok vylúčil možnosť, že by v snahe dosiahnuť jadrovú dohodu so Spojenými štátmi pozastavil obohacovanie uránu. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí to uviedol na tlačovom brífingu v Teheráne, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Bakájí dôrazne odmietol správy, že by Irán mohol na tri roky zmraziť obohacovanie uránu v snahe dosiahnuť dohodu. „Irán to nikdy nebude akceptovať... Táto informácia je výplodom fantázie a je úplne nepravdivá,“ vyhlásil. Doplnil, že zatiaľ nebol stanovený dátum šiesteho kola rokovaní s Washingtonom.



Krajina podľa neho čaká na ďalšie podrobnosti od sprostredkovateľa Ománu, pokiaľ ide o načasovanie ďalšieho kola. „Ak je z americkej strany dobrá vôľa, sme tiež optimistickí, ale ak sú rozhovory zamerané na obmedzenie práv Iránu, potom rozhovory nikam nepovedú,“ zdôraznil.



Predošlý piatok sa v talianskom Ríme uskutočnilo piate kolo nepriamych rokovaní medzi oboma stranami o jadrovom programe Teheránu. Podľa ománskeho ministra zahraničných vecí Badra al-Busajdího došlo k istému pokroku. Šéf diplomacie tiež vyjadril nádej, že sa v nadchádzajúcich dňoch podarí vyjasniť zvyšné otázky.



Teherán a Washington vedú od 12. apríla nepriame rozhovory na najvyššej úrovni od roku 2018, keď americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie voči Iránu výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.



Západné mocnosti vinia Irán, že sa snaží získať jadrové zbrane. Teherán to dlhodobo popiera a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely.



Predstavitelia Trumpovej vlády trvajú na tom, že Irán nemôže pokračovať v obohacovaní uránu v rámci žiadnej možnej dohody. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí minulý týždeň povedal, že medzi rokujúcimi stranami sú naďalej zásadné rozdiely, a varoval, že ak sa budú USA snažiť Iránu zabrániť v obohacovaní uránu, k dohode medzi nimi vôbec nedôjde. Zároveň vyjadril ochotu jeho krajiny podrobiť sa ďalším kontrolám jadrových zariadení. „Ak by chcel Irán získať jadrové zbrane, už by tak urobil,“ dodal Arákčí.