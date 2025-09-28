< sekcia Zahraničie
Irán odmietol rokovania, ktoré by mu spôsobili „ďalšie problémy“
V nedeľu začali pre Irán platiť rozsiahle sankcie OSN v súvislosti s porušením jeho záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.
Autor TASR
Teherán 28. septembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v nedeľu odmietol akékoľvek jadrové rokovania, ktoré by krajine priniesli „ďalšie problémy“. Jeho výroky prišli v čase, keď boli na túto islamskú republiku opätovne uvalené sankcie zo strany OSN, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Vždy sme deklarovali našu pripravenosť na logický, spravodlivý a férový dialóg založený na jasných kritériách, ale nikdy neakceptujeme rokovania, ktoré nám spôsobia nové problémy a ťažkosti,“ povedal iránsky prezident podľa tamojšej tlačovej agentúry ISNA.
Irán zároveň v nedeľu označil obnovenie sankcií OSN týkajúcich sa jeho jadrového programu po neúspechu rokovaní so západnými mocnosťami a izraelských a amerických útokoch na jeho jadrové zariadenia, za „neopodstatnené“.
V nedeľu o 2.00 h SELČ začali pre Irán platiť rozsiahle sankcie OSN v súvislosti s porušením jeho záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody. Došlo k tomu po tom, čo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v piatok zamietla návrh Číny a Ruska, ktorý požadoval polročný odklad sankcií.
Sankcie sa týkajú zbrojného embarga pre Teherán, zmrazenia jeho aktív uložených vo svetových finančných inštitúciách, či cestovných obmedzení pre iránskych predstaviteľov. Zároveň zakazujú dovoz materiálu, ktorý by sa mohol použiť na obohacovanie a spracovanie uránu, či na vývoj balistických rakiet. Sankcie, ktoré boli na Irán uvalené aj v minulosti, vstúpili do platnosti po tom, čo rokovania so západnými mocnosťami nepriniesli prelom v jadrovej otázke Teheránu.
„Opätovná aktivácia zrušených rezolúcií je právne neopodstatnená ... všetky krajiny sa musia zdržať uznania tejto nezákonnej situácie,“ uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.
Izrael naopak v nedeľu privítal obnovenie sankcií OSN voči Iránu s tým, že sú priamou reakciou na porušovanie pravidiel, ktorého sa islamská republika dopustila v rámci svojho jadrového programu.
„Toto je významný vývoj v reakcii na pokračujúce porušovanie pravidiel zo strany Iránu, najmä pokiaľ ide o jeho vojenský jadrový program,“ uviedlo izraelské ministerstvo zahraničných vecí na platforme X. „Cieľ je jasný: zabrániť tomu, aby Irán získal jadrové zbrane. Svet musí na dosiahnutie tohto cieľa využiť všetky nástroje,“ dodalo.
