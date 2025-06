Irán odmietol Trumpove slová o tom, že požiadal o rokovania s USA

New York 18. júna (TASR) - Stále zastúpenie Iránu pri OSN v stredu popoludní na sociálnej sieti X odmietlo Trumpove tvrdenia o tom, že zástupcovia Teheránu požiadali o začatie rokovaní s USA ohľadom prebiehajúceho konfliktu s Izraelom, informuje TASR.



„Žiadny iránsky predstaviteľ nikdy nepožiadal o to, aby sa mohol plaziť pred bránami Bieleho domu. Jediná vec, ktorá je podlejšia ako jeho (Trumpove) lži, je jeho zbabelá hrozba, že ,odstráni‘ iránskeho najvyššieho vodcu,“ napísala diplomatická misia na sociálnej sieti X.



„Irán nevyjednáva pod nátlakom, neprijme mier pod nátlakom, a už vôbec nie s vojnovým štváčom, ktorý sa usiluje o získanie relevantnosti. Irán odpovie na každú hrozbu protihrozbou a na každú akciu recipročnými opatreniami,“ upozornilo stále zastúpenie Iránu.



Trump v stredu popoludní uviedol, že Irán chce rokovať s USA o pokračujúcom konflikte s Izraelom a naznačil, že iránski predstavitelia by chceli prísť do Bieleho domu. Americký prezident tiež uviedol, že s Iránom mu „došla trpezlivosť“, avšak zdôraznil, že nikdy nie je neskoro na rokovania.