Irán odmietol žiadosť MAAE o inšpekciu jadrových zariadení

Teherán 27. júna (TASR) - Irán odmietol v piatok žiadosť šéfa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho o návštevu tamojších jadrových zariadení, ktoré boli terčom bombových útokov Spojených štátov a Izraela. Oznámil to iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Grossiho naliehanie na návštevu bombardovaných zariadení pod zámienkou bezpečnostných opatrení je nezmyselné, možno je to dokonca so zlým úmyslom,“ uviedol Arákčí v príspevku na platforme X. „Irán si vyhradzuje právo podniknúť potrebné kroky na obranu svojich záujmov, svojho ľudu a svojej suverenity,“ dodal.



Arákčí kritizoval šéfa MAAE aj osobne za to, že sa nevyslovil proti izraelským a americkým úderom na iránske jadrové zariadenia, čo označil za Grossiho „šokujúcu zradu“ svojich vlastných povinností. Šéfa MAAE pritom obvinil z toho, že „priamo napomáhal tomuto nezákonnému izraelskému a americkému bombardovaniu“.



Iránsky minister narážal na správu MAAE z 31. mája, v ktorej tento dozorný orgán OSN obvinil Teherán z „menej než uspokojivej“ spolupráce. Podľa Arákčího touto správou zahmlil úsilie Iránu rozptýliť obavy MAAE. Zmienená štvrťročná správa MAAE viedla k tomu, že Rada guvernérov tohto orgánu prijala vo rezolúciu, podľa ktorej Irán neplní svoje záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní. Podľa Teheránu sa práve týmto krokom otvorila cesta k následnej 12-dňovej vojne, ktorú rozpútal Izrael, keď 13. júna začal útočiť na Irán.



Iránsky parlament v stredu odhlasoval pozastavenie spolupráce s MAAE. Arákčí teraz povedal, že tento nový druh vzťahu s MAAE bude pokračovať, kým nebude možné zaručiť bezpečnosť a ochranu jadrových aktivít Iránu.



Grossi už v pondelok vyzval Irán, aby inšpektorom MAAE umožnil prístup do svojich jadrových zariadení a mohli tak zistiť, čo sa stalo s tamojšími veľkými zásobami vysoko obohateného uránu. Izrael aj niektoré západné krajiny totiž už medzičasom vyjadrili obavy, či Irán nedokázal ešte pred útokmi Izraela a USA svoje zásoby uránu premiestniť.