Irán odobral akreditáciu jadrovej inšpektorke OSN

Teherán 7. novembra (TASR) - Irán zrušil akreditáciu jadrovej inšpektorke OSN po tom, ako minulý týždeň vyvolala poplach pri vchode do zariadenia Natanz, ktoré slúži na obohacovanie uránu. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Teheránu.



Počas kontroly pri vstupnej bráne jadrového zariadenia Natanz v centrálnej časti Iránu došlo k "spusteniu poplachu" na základe predpokladu, že by inšpektorka mohla mať pri sebe "podozrivý predmet", uviedla Iránska Organizácia pre atómovú energiu (AEOI) vo vyhlásení zverejnenom na internete.



Výsledkom tohto incidentu bolo to, že žene nepovolili vstup do zariadenia, dodala AEOI bez ďalšieho spresnenia. AEOI oboznámila so situáciou i Medzinárodnú agentúru pre jadrovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni, pričom jej oznámila, že inšpektorke bola odobraná akreditácia.



Inšpektorka OSN sa medzitým vrátila do ústredia MAAE. "Iránsky predstaviteľ predloží MAAE úplnú správu o tejto záležitosti," dodala vo vyhlásení AEOI.



Podľa zdrojov blízkych MAAE sa 35 členov jej Rady guvernérov stretne na mimoriadnej schôdzi venovanej Iránu.



Iránske jadrové zariadenia sú na základe prelomovej jadrovej dohody so svetovými mocnosťami kontinuálne monitorované úradmi MAAE.



Irán tento týždeň obnovil činnosti spojené s obohacovaním uránu vo svojom podzemnom zariadení Fordú ležiacom južne od Teheránu.



Irán v priebehu tohto roka pozastavil plnenie viacerých záväzkov zo spomínanej dohody a pohrozil, že od nej úplne odstúpi. Začal napríklad obohacovať urán nad úroveň, ktorú mu táto dohoda povoľuje.



Teherán týmito krokmi reagoval na rozhodnutie Spojených štátov, ktoré v roku 2018 od dohody jednostranne odstúpili a následne zaviedli voči Iránu tvrdé sankcie. Zvyšní signatári sa dohodu stále pokúšajú zachrániť.