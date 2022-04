Irán odoslal MAAE informácie o nepriznaných jadrových zariadeniach

Teherán 6. apríla (TASR) - Irán odoslal Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) dokumenty s informáciami o dosiaľ nepriznaných jadrových zariadeniach. V stredu to oznámil riaditeľ Iránskej organizácie pre atómovú energiu Mohammad Eslámí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Irán obmedzil priestor pre inšpekcie MAAE, ktorá opakovane vyzývala Teherán, aby objasnil prítomnosť jadrového materiálu v štyroch neohlásených zariadeniach. Dokumenty o nich Irán údajne zaslal MAAE 20. marca. Eslámí v tejto súvislosti uviedol, že prípad jedného zo zariadení už vyriešili a predpokladá, že do 21. júna uzavrú aj zvyšné zariadenia.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi navštívil Irán 5. marca. S iránskymi predstaviteľmi sa dohodol na postupe, ktorý by mal viesť k obnoveniu jadrovej dohody z roku 2015.



MAAE informovala, že väčšina dôkazov o nájdenom jadrovom materiáli v Iráne je niekoľko rokov stará. V blízkosti Teheránu bol údajne skladovaný urán ešte na konci roka 2018.



Diplomati z Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska začali rozhovory s Teheránom o obnovení jadrovej dohody koncom novembra minulého roka. Spojené štáty sa na rokovaniach zúčastňujú nepriamo. V marci boli rokovania prerušené po tom, ako Rusko požiadalo USA o garancie, že sankcie uvalené na Moskvu pre inváziu na Ukrajinu nebudú mať vplyv na obchodovanie Ruska s Iránom, informuje AFP.



Iránsky minister zahraničných vecí Saíd Chátibzáde v pondelok oznámil, že Teherán sa vráti na rokovania do Viedne iba na finalizáciu obnovenia jadrovej dohody z roku 2015.