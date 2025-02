Irán odovzdal Nemecku telo iránsko-nemeckého občana Džamšída Šármahda

Teherán 5. februára (TASR) - Telo iránsko-nemeckého občana Džamšída Šármahda, ktorý zomrel v októbri v iránskom väzení, v stredu Irán odovzdal Nemecku. Oznámila to iránska tlačová agentúra SNN, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Prevoz uskutočnili na žiadosť Šármahdovej rodiny, uviedla SNN s odvolaním sa na iránske justičné orgány.



Podľa DPA nie je zatiaľ jasné, či Šármahdovo telo previezli do Nemecka, alebo ho iba odovzdali nemeckej diplomatickej misii v Teheráne.



Iránske justičné orgány informovali o poprave Šármahda v októbri. Na smrť ho odsúdili ešte na jar 2023 v spornom procese, v ktorom bol obvinený z terorizmu. Uznali ho za vinného z plánovania útoku na mešitu v roku 2008, pri ktorom zahynulo 14 ľudí, ako aj zo spolupráce so zahraničnými spravodajskými službami.



Irán však v novembri oznámil, že Šármahd zomrel ešte pred samotnou popravou. Teherán podľa informácií denníka The Guardian tvrdil, že Šármahd utrpel mŕtvicu.



Smrť iránsko-nemeckého občana zhoršila vzájomné vzťahy týchto dvoch krajín. Nemecko stiahlo z Iránu svojho veľvyslanca a taktiež rozhodlo o uzatvorení všetkých troch iránskych konzulátov na svojom území. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyhlásila, že ide o reakciu na "neľudské konanie" iránskeho režimu.



Jeho smrť odsúdil aj vtedajší šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, ktorý avizoval, že Únia zvažuje opatrenia voči Iránu.



Šármahd sa narodil v Iráne, mal však aj nemecké občianstvo a trvalý pobyt v USA. Iránska tajná služba ho zadržala v auguste 2020 v Dubaji a previezla do Iránu.



Irán obvinil Šármahda z vedenia skupiny Tondar (Hrom), ktorej cieľom je zvrhnúť iránsku vládu a obnoviť monarchiu v krajine. Iránska vláda túto skupinu považuje za teroristickú. Šármahdovi príbuzní a ľudskoprávni aktivisti obvinenia voči nemu dôrazne odmietli.