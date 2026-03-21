< sekcia Zahraničie
Irán odpálil rakety na základňu USA a Británie v Indickom oceáne
Americký prezident Donald Trump toto rozhodnutie ostro kritizoval.
Autor TASR
Washington 21. marca (TASR) – Irán nedávno odpálil dve balistické rakety smerom na spoločnú americko-britskú vojenskú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne, informoval denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na amerických predstaviteľov.
Ani jedna z rakiet nezasiahla cieľ, ktorý sa nachádza približne 4 000 kilometrov od iránskeho územia. Podľa správy však samotný útok naznačuje, že Teherán disponuje raketami s dlhším doletom, než sa doteraz predpokladalo.
Pentagón bezprostredne nereagoval na žiadosť agentúry AFP o komentár.
Jedna z rakiet zlyhala počas letu a druhú sa pokúsila zachytiť strela odpálená z americkej vojenskej lode, pričom nie je jasné, či ju zasiahla.
Základňa Diego Garcia na Čagoských ostrovoch je jednou z dvoch základní, ktoré Británia poskytuje Spojeným štátom na operácie súvisiace s Iránom.
Americké sily na nej rozmiestnili bombardéry a ďalšiu techniku. Ide o kľúčový uzol pre operácie v Ázii, v minulosti boli stade vedené aj americké bombardovacie kampane v Afganistane a Iraku.
Británia sa zároveň dohodla, že Čagoské ostrovy, ktoré kontroluje od 60. rokov, vráti Mauríciu, pričom si ponechá prenájom základne na ostrove Diego Garcia, najväčšom z ostrovov.
Americký prezident Donald Trump toto rozhodnutie ostro kritizoval.
