Irán odsúdil belgického humanitárneho pracovníka na 28 rokov väzenia

Brusel/Teherán 14. decembra (TASR) - Irán odsúdil belgického humanitárneho pracovníka Oliviera Vandecasteeleho na 28 rokov väzenia. V stredu to oznámili tamojší predstavitelia a Belgičanova rodina. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Belgickí predstavitelia oznámili rodine 41-ročného Vandecasteeleho verdikt v utorok večer po tom, čo sa o ňom dozvedeli z telefonátu iránskeho ministra spravodlivosti.



"Na konci novembra sme zistili, že (Vandecasteele) bude odsúdený na 28 rokov väzenia po sérii vykonštruovaných obvinení z trestných činov," povedal šéf belgického rezortu spravodlivosti Vincent Van Quickenborne.



Agentúra AFP pripomína, že Vandecasteele bol zadržaný vo februári a momentálne sa nachádza v neslávne známej teheránskej väznici Evín v podmienkach, ktoré sám Belgičan opísal ako "neľudské". Belgicko trvá na jeho nevine a tvrdí, že v Iráne je nezákonne držaný ako rukojemník s cieľom prinútiť belgických predstaviteľov, aby prepustili na slobodu iránskeho agenta usvedčeného z terorizmu.



"Zatknutie Oliviera Vandecasteeleho je priamym dôsledkom toho, že Belgicko odsúdilo iránskeho diplomata," dodal Van Quickenborne.



Oznámenie trestu pre Belgičana opätovne rozprúdilo debatu o možnej výmene väzňov medzi Belgickom a Iránom. Aj podľa belgického premiéra Alexandra De Crooa ide o jedinú možnosť, ako dostať Vandecansteeleho späť do vlasti.



Belgicko a Irán podpísali tento rok dohodu, v rámci ktorej bol humanitárny pracovník vhodným adeptom na väzenskú výmenu. Belgický súd však minulý týždeň odložil uvedenie dohody do platnosti o tri mesiace, kedy sa má rozhodnúť o jej zákonnosti.