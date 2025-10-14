< sekcia Zahraničie
Irán odsúdil dvoch Francúzov za špionáž
Mená odsúdených neboli zverejnené, ale jedinými francúzskymi občanmi, ktorých v súčasnosti zadržiava islamská republika, sú Cécile Kohlerová a jej partner Jacques Paris.
Autor TASR
Teherán 14. októbra (TASR) - Súd v Iráne v utorok vyniesol dlhoročné tresty väzenia v prípade dvoch francúzskych občanov, ktorých uznal za vinných zo špionáže pre Francúzsko a Izrael. Jeden z obžalovaných bol odsúdený na šesť rokov väzenia a druhý na desať rokov, doplnil web Mízán, ktorý citovala agentúra AFP.
Web Mízán citoval vyhlásenie súdu, podľa ktorého odsúdené osoby boli zadržané 9. marca 2023. Kohlerová a Paris sa však do rúk iránskych úradov dostali v máji 2022. Zadržaní boli na základe podozrenia zo špionáže, za ktoré v Iráne hrozí trest smrti.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí pred týždňom oznámilo, že Teherán rokuje s Parížom o výmene dvoch francúzskych občanov za iránsku študentku žijúcu v Lyone Mahdiju Esfandijáríovú, ktorá bola tento rok zadržaná za protiizraelské príspevky na sociálnych sieťach.
Paríž považuje Kohlerovú a Parisa za rukojemníkov Iránu, preto v máji podal proti Teheránu žalobu na Medzinárodný súdny dvor (MSD).
MSD, založený v roku 1948, skúma spory medzi krajinami - vo všeobecnosti vtedy, keď jeden štát obviňuje druhý z porušenia medzinárodnej zmluvy. Súd 25. septembra oznámil, že na žiadosť Francúzska súdne konanie zastavil.
Cécile Kohlerová, učiteľka literatúry z východného Francúzska, a jej partner, penzionovaný učiteľ matematiky Jacques Paris, boli v Iráne ako turisti. Zadržaní boli 7. mája 2022 - tesne pred návratom do Francúzska, následne boli vzatí do väzby pre podozrenie zo špionáže.
Kohlerová a Paris patria medzi niekoľko Európanov zadržiavaných Iránom. Ľudskoprávne organizácie i viaceré štáty Irán obviňujú z toho, že sa prostredníctvom takéhoto zatýkania – aj pomocou vymyslených obvinení – snaží získavať od iných štátov ústupky na rokovaniach, napríklad o svojom jadrovom programe. Teherán pritom rozhodne popiera, že by cudzincov zatýkal z politických dôvodov.
