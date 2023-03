Irán odsúdil Francúzsko za potláčanie protestov proti reforme

Teherán/Paríž 24. marca (TASR) - Irán v piatok odsúdil Francúzsko za "potláčanie" protestov proti dôchodkovej reforme presadenej vládou po tom, čo tam vo štvrtok polícia zadržala 457 osôb a 441 príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dôrazne odsudzujeme potláčanie pokojných demonštrácií Francúzov," uviedol na Twitteri iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján. "Vyzývame francúzsku vládu, aby rešpektovala ľudské práva a zdržala sa použitia sily voči ľuďom v krajine, ktorí pokojne presadzujú svoje požiadavky," dodal.



Hovorca iránskeho rezortu diplomacie Násir Kanání ešte predtým vyzval vládu v Paríži, aby "sa rozprávala so svojimi ľuďmi a počúvala ich".



"Nepodporujeme ničenie či nepokoje, ale zastávame názor, že namiesto vytvárania chaosu v iných krajinách počúvajte hlas svojich ľudí a vyhýbajte sa násiliu voči nim," poznamenal.



Kanání reagoval podľa AFP na kritiku Teheránu nielen zo strany Paríža na zásahy voči protestujúcim počas niekoľkomesačných demonštrácií, ktoré vypukli po smrti 22-ročnej Mahsy Amíníovej. Tá zomrela vlani v septembri krátko po zadržaní mravnostnou políciou.



Irán vo februári priznal, že počas protestov vyvolaných Amíníovej smrťou boli zadržané desaťtisíce ľudí. Pri násilnom potláčaní týchto protestov prišlo podľa aktivistov o život najmenej 530 ľudí. Oficiálna bilancia obetí a zranených nie je známa.



Spojené štáty, Británia a Európska únia uvalili na Irán v súvislosti s násilnými zásahmi počas protestov niekoľko kôl sankcií.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v piatok odmietol výzvy protestujúcich na stiahnutie reformy, ktorá zvýši minimálny vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. "Nemyslím si, že by sme mali stiahnuť tento zákon pre násilnosti," povedal Darmanin. "Mali by sme akceptovať demokratickú, spoločenskú diskusiu, ale nie násilnú debatu," dodal.