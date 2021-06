Irán odsúdil kritiku prezidentských volieb zo strany Washingtonu

Teherán 22. júna (TASR) - Irán obvinil v utorok Spojené štáty zo zasahovania do svojich vnútorných záležitostí po tom, ako americký rezort diplomacie minulý týždeň uviedol, že iránske prezidentské voľby neboli slobodné a spravodlivé. Informovala o tom agentúra AFP.



"Toto vyhlásenie považujeme za príklad zasahovania do vnútorných záležitostí Iránu. Odsudzujeme ho," uviedol hovorca iránskej vlády Alí Rabíí. Vláda USA podľa neho nemá nijaké právo posudzovať volebný proces v Iráne alebo v akejkoľvek inej krajine.



Vo reakcii na výsledky piatkových prezidentských volieb v Iráne Washington v sobotu uviedol, že Iráncom bolo odopreté právo zvoliť si svojich vodcov v rámci slobodného a spravodlivého volebného procesu. Išlo zároveň o prvú reakciu Washingtonu na zvolenie konzervatívneho kandidáta Ebráhíma Raísího za nového iránskeho prezidenta. Ten je považovaný za blízkeho spojenca najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý je v Iráne hlavou štátu a najvyššie postaveným politickým i náboženským činiteľom.



Ostrý kritik Západu Raísí vo funkcii prezidenta nahradí v auguste umierneného centristu Hasana Rúháního, ktorý v minulosti viackrát vyjadril presvedčenie, že Iránu sa podarí obnoviť jadrovú dohodu so svetovými mocnosťami z roku 2015.



Raísí (60), ktorý zastáva hlboko konzervatívne názory na mnohé spoločenské otázky, však v pondelok na svojej prvej tlačovej konferencii od piatkových volieb vyhlásil, že predmetná dohoda nebude obmedzovať zahraničnú politiku Teheránu. Dodal tiež, že sa nestretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom a nebude ani vyjednávať o iránskom programe vývoja balistických rakiet či o Teheránom podporovaných milíciách operujúcich vo viacerých krajinách blízkovýchodného regiónu.



Diplomati sa vo Viedni aktuálne usilujú zachrániť jadrovú dohodu, ktorú s Iránom v roku 2015 uzavrelo šesť krajín. Teherán sa vtedy zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Irán však v súčasnosti urán obohacuje na ďaleko vyššiu úroveň, ako mu táto dohoda povoľuje. Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 od tejto dohody odstúpil a USA voči Iránu obnovili sankcie.