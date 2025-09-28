< sekcia Zahraničie
Irán odsúdil neopodstatnené obnovenie sankcií OSN
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio Teherán vyzval, aby pristúpil na priame rokovania vedené v dobrej viere.
Autor TASR
Teherán 28. septembra (TASR) - Irán v nedeľu odsúdil „neopodstatnené“ obnovenie rozsiahlych sankcií Organizácie Spojených národov (OSN) v súvislosti s porušením jeho záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Reaktivácia zrušených rezolúcií je právne neopodstatnená a neospravedlniteľná. Všetky krajiny sa musia zdržať uznania tejto nezákonnej situácie,“ napísalo vo vyhlásení iránske ministerstvo zahraničia.
„Iránska islamská republika bude dôrazne brániť svoje národné práva a záujmy a akékoľvek konanie zamerané na oslabenie práv a záujmov jej obyvateľov bude čeliť ráznej a primeranej reakcii,“ dodalo.
Sankcie boli obnovené po tom, čo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v piatok zamietla návrh Číny a Ruska, v ktorom požadovali ich polročný odklad.
Sankcie sa týkajú zbrojného embarga pre Teherán, zmrazenia jeho aktív uložených vo svetových finančných inštitúciách, či cestovných obmedzení pre iránskych predstaviteľov. Zároveň zakazujú dovoz materiálu, ktorý by sa mohol použiť na obohacovanie a spracovanie uránu, či na vývoj balistických rakiet. Sankcie, ktoré boli na Irán uvalené aj v minulosti, vstúpili do platnosti po tom, čo rokovania so západnými mocnosťami nepriniesli prelom v jadrovej otázke Teheránu.
Krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.
Tento mechanizmus mohla aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody s Iránom. BR OSN po aktivovaní mechanizmu snapback musela do 30 dní prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Francúzsko, USA a Británia ako stáli členovia BR OSN rezolúciu 19. septembra vetovali.
Americký prezident Donald Trump od prvej medzinárodnej dohody medzi svetovými mocnosťami a Iránom odstúpil v roku 2018. Teherán následne prestal dodržiavať dohodu a napredoval v jadrovom vývoji. Izrael i viaceré západné krajiny obviňujú Irán, že sa usiluje získať jadrové zbrane. Ten však tieto tvrdenia popiera.
Francúzsko, Británia a Nemecko v nedeľu varovali Irán pred potenciálnym eskalovaním situácie. „Obnovenie sankcií OSN diplomaciu neukončilo,“ uviedli ministri zahraničných vecí troch krajín v spoločnom vyhlásení. „Naliehame na Irán, aby sa zdržal akýchkoľvek krokov, ktoré by eskalovali situáciu, a začal znovu dodržiavať svoje právne záväzné povinnosti,“ uviedli. Krajiny tiež vyhlásili, že budú naďalej spolupracovať so všetkými stranami na novom diplomatickom riešení, aby sa zabezpečilo, že Irán nikdy nezíska jadrové zbrane.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio Teherán vyzval, aby pristúpil na priame rokovania „vedené v dobrej viere“. Zároveň naliehal na členské štáty OSN, aby „okamžite“ zaviedli sankcie a vytvorili tak tlak na iránskych lídrov, aby urobili to, čo je správne pre ich krajinu a najlepšie pre bezpečnosť sveta.
