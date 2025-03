Irán odsúdil „nepodložené“ obvinenia z protibritských aktivít

Teherán 5. marca (TASR) - Irán v stredu odmietol ako nepodložené obvinenia Británie, že sa zapájal do protibritských aktivít. Reagoval tak na oznámenie britského ministerstva vnútra, ktoré v utorok uviedlo, že jednotlivci spojení s Iránom sa musia zaregistrovať do nového systému registrácie zahraničného vplyvu, inak im hrozia tresty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Registrácia sa podľa štátneho tajomníka britského ministerstva vnútra pre bezpečnosť Dana Jarvisa týka osôb pracujúcich pre Irán, iránske bezpečnostné služby či Revolučné gardy. V prípade, že tak neurobia, môžu byť tieto osoby podľa stanice Sky News odsúdené až na päť rokov väzenia.



Irán je prvou krajinou, ktorej sa týka toto rozšírené britské opatrenie zamerané na boj proti skrytému zahraničnému vplyvu ohrozujúcemu britskú národnú bezpečnosť, poznamenáva AFP.



Jarvis uviedol, že Teherán sa "čoraz viac osmeľuje, presadzuje sa agresívnejšie, aby dosiahol svoje ciele a podkopal tie naše".



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí vo vyhlásení odmietol obvinenia zo strany Británie a vyzval na "ukončenie nekonštruktívneho prístupu voči Iránu".



Britské orgány podľa Jarvisa prekazili Iránom podporované sprisahania, ktoré predstavovali "potenciálne smrteľné hrozby pre britských občanov a obyvateľov Spojeného kráľovstva".



Bakájí označil tieto obvinenia za "formu vedomej projekcie strany, ktorá má za sebou dlhú a neúspešnú históriu veľmi škodlivých zásahov proti Iránu". Hovorca zdôraznil, že Teherán dodržiava zásady Charty OSN a medzinárodného práva, "najmä zásady vzájomného rešpektu a nezasahovania do vnútorných záležitostí krajín".



Zároveň vyzval britských predstaviteľov, aby upustili od podľa jeho slov nesprávnej politiky voči Iránu a netrvali na konfrontačnej politike proti islamskej republike.