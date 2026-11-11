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Irán odsúdil odmenu ponúkanú za informácie o jeho jadrovom programe
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) a Bezpečnostnú radu OSN, aby odmenu odsúdili.
Autor TASR
Teherán 11. novembra (TASR) - Irán v stredu ostro kritizoval odmenu 20 miliónov dolárov, ktorú ponúkli Spojené štáty výmenou za informácie o jadrovom programe Teheránu, pričom ju označil za „odpornú a poľutovaniahodnú“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) a Bezpečnostnú radu OSN, aby odmenu odsúdili.
Program ministerstva zahraničných vecí s názvom Rewards for Justice (Odmeny za spravodlivosť) „ponúka až 20 miliónov dolárov a možné presídlenie za informácie o iránskom jadrovom programe vrátane tých o jeho zariadeniach, vybavení, súvisiacom personáli, napríklad z vedeckej obce,“ uviedlo v piatok Ústredné veliteľstvo americkej armády (CENTCOM) na platforme X.
„Iránska islamská republika vyzýva generálneho tajomníka OSN, Bezpečnostnú radu a generálneho riaditeľa MAAE, aby toto odporné oznámenie výslovne a jednoznačne odsúdili,“ napísal Arákčí v liste, ktorý im adresoval. Minister tiež zdôraznil, že jadrový program krajiny slúži na mierové účely. Agentúra Reuters ale poukázala na to, že obohacovanie na úroveň 60 percent nie je potrebné na takéto využitie.
Irán nedovolí, aby krajinu opustila jediná častica obohateného jadrového materiálu a v prípade akýchkoľvek nových útokov USA vyvodíme dôsledky, uviedol v televíznom prejave tajomník iránskej Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť Mohsen Rezáí. Okrem toho povedal, že v súčasnosti neprebiehajú žiadne rokovania medzi Teheránom a Washingtonom.
Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlasoval, že iránsky jadrový program bol počas 12-dňovej vojny v júni 2025 v podstate zničený. Irán odvtedy zablokoval prístup inšpektorov z MAAE do zbombardovaných zariadení Fordow, Natanz a Isfahán. MAAE odhaduje, že Irán vlastnil 440,9 kilogramu uránu obohateného na 60 percent, keď Izrael a USA zaútočili vlani v júni na iránske jadrové zariadenia.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) a Bezpečnostnú radu OSN, aby odmenu odsúdili.
Program ministerstva zahraničných vecí s názvom Rewards for Justice (Odmeny za spravodlivosť) „ponúka až 20 miliónov dolárov a možné presídlenie za informácie o iránskom jadrovom programe vrátane tých o jeho zariadeniach, vybavení, súvisiacom personáli, napríklad z vedeckej obce,“ uviedlo v piatok Ústredné veliteľstvo americkej armády (CENTCOM) na platforme X.
„Iránska islamská republika vyzýva generálneho tajomníka OSN, Bezpečnostnú radu a generálneho riaditeľa MAAE, aby toto odporné oznámenie výslovne a jednoznačne odsúdili,“ napísal Arákčí v liste, ktorý im adresoval. Minister tiež zdôraznil, že jadrový program krajiny slúži na mierové účely. Agentúra Reuters ale poukázala na to, že obohacovanie na úroveň 60 percent nie je potrebné na takéto využitie.
Irán nedovolí, aby krajinu opustila jediná častica obohateného jadrového materiálu a v prípade akýchkoľvek nových útokov USA vyvodíme dôsledky, uviedol v televíznom prejave tajomník iránskej Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť Mohsen Rezáí. Okrem toho povedal, že v súčasnosti neprebiehajú žiadne rokovania medzi Teheránom a Washingtonom.
Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlasoval, že iránsky jadrový program bol počas 12-dňovej vojny v júni 2025 v podstate zničený. Irán odvtedy zablokoval prístup inšpektorov z MAAE do zbombardovaných zariadení Fordow, Natanz a Isfahán. MAAE odhaduje, že Irán vlastnil 440,9 kilogramu uránu obohateného na 60 percent, keď Izrael a USA zaútočili vlani v júni na iránske jadrové zariadenia.