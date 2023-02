Irán odsúdil pozvanie šachovho syna na Mníchovskú konferenciu

Teherán 20. februára (TASR) - Irán v pondelok odsúdil organizátorov Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) za to, že na toto minulotýždňové podujatie pozvali syna zosadeného iránskeho šacha. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Pozvať na konferenciu v Mníchove syna zosadeného diktátora, ktorý ušiel (z vlastnej krajiny), je výsmechom veľkého iránskeho národa," povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Násir Kanaání.



Mal pritom na mysli Rezu Pahlavího - syna bývalého iránskeho šacha, ktorý bol zvrhnutý počas islamskej revolúcie v roku 1979, na čelo ktorej sa postavil ajatolláh Rúholláh Chomejní.



Pahlaví (62), ktorý momentálne žije v USA, dostal pozvánku na MSC v bavorskej metropole, zatiaľ čo oficiálni predstavitelia Iránu nie. Iránsky korunný princ na podujatí vystúpil s prejavom.



Hovorca Kanaání v tejto súvislosti skritizoval organizátorov konferencie za to, že urobili "obrovskú chybu", keď "dali priestor ľuďom so zlou povesťou".



Predseda MSC Christoph Heusgen začiatkom februára uviedol, že Irán na konferenciu nebol pozvaný z dôvodu potláčania masových protestov, ktoré sa tam začali vlani v polovici septembra.



Iránom otriasajú protesty od 16. septembra, keď vo väzbe zomrela 22-ročná etnická Kurdka - po zatknutí za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien v tejto krajine.



Za údajnú účasť na protestnom hnutí úrady zatkli tisíce ľudí a štyria muži boli obesení.



Pahlaví predstavuje jednu z mnohých prúdov iránskej exilovej opozície, v ktorej radoch si nedokázal zaistiť jednotnú podporu.



Niektorí mu vyčítajú, že sa nedokázal dištancovať od autoritárskej vlády svojho otca Mohammada Rezu Pahlavího a že jeho predstava o vládnutí nie je dostatočne transparentná.



Korunný princ dlhodobo zdôrazňuje, že sa neusiluje o návrat k monarchii, ale že chce zohrávať úlohu pri vytváraní sekulárneho demokratického systému v Iráne.