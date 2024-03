Irán odsúdil správu OSN o reakcii na protesty vyvolané smrťou Kurdky

Teherán 9. marca (TASR) - Irán dôrazne odsúdil v sobotu správu OSN o reakcii Teheránu na protivládne protesty z roku 2022, ktoré vypukli po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



Vyšetrovacia misia OSN v správe predloženej Rade OSN pre ľudské práva uviedla, že Irán je zodpovedný za "fyzické násilie", ktoré viedlo k smrti Amíníovej a že použil "zbytočnú a neprimeranú smrtiacu silu" na potlačenie masových demonštrácií, ktoré následne vypukli.



Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí je správa OSN založená na nepodložených tvrdeniach a nepravdivých a neobjektívnych informáciách, ktoré nemajú právny základ.



Medzinárodní odborníci v správe OSN tiež uviedli, že Teherán sa svojím konaním dopustil "zločinov proti ľudskosti". Iránske úrady sa na vyšetrovaní OSN pritom odmietli zúčastňovať.



"Rada odborníkov nielenže nezistila pravdu, no zámerne skreslila fakty," uviedol v sobotu hovorca iránskeho rezortu diplomacie Násir Kanání.



Zároveň vyhlásil, že správu OSN pripravil sionistický režim, teda Izrael, spolu so Spojenými štátmi a ďalšími západnými krajinami, ktoré sa preukazujú "iránofóbiou a hanobením Iránu". Tieto krajiny sú totiž podľa Kanáního nahnevané, pretože zlyhali zásahy, ktoré podnikli počas nepokojov. Iránske úrady totiž z vypuknutia protestov v krajine obviňujú nepriateľov Iránu, predovšetkým Spojené štáty, pripomína AFP.



Kanání okrem toho uviedol, že špeciálny výbor poverený prezidentom Ebráhímom Raísím zhotovil svoju vlastnú správu o protestoch, ktorú nedávno zaslal prezidentovi.



Odborníci OSN uviedli, že príslušníci iránskych bezpečnostných zložiek použili neprimeranú silu, čo vyústilo do smrti najmenej 551 ľudí. Podľa správy vyšetrovacej misie OSN dochádzalo aj k prípadom, keď sa príslušníci bezpečnostných síl dopúšťali sexuálneho násilia voči zadržaným osobám.



Dvadsaťdvaročná Amíníová zomrela v nemocnici na jeseň 2022 krátko po tom, čo ju za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy zadržala mravnostná polícia. Jej smrť podnietila celoštátne protesty proti povinnému noseniu islamskej šatky a proti iránskej teokratickej vláde.