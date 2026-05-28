< sekcia Zahraničie
Irán odsúdil útoky USA a vyjadril solidaritu s Ománom
USA na Irán zaútočili aj napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Teherán 28. mája (TASR) - Iránska diplomacia vo štvrtok obvinila Spojené štáty z porušenia prímeria a kritizovala americké útoky na prístav Bandar Abbás. Vyjadrila tiež solidaritu s Ománom po tom, ako prezident USA Donald Trump v stredu pohrozil, že naň zaútočí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízií Sky News a CNN.
„(Irán) prijme všetky potrebné opatrenia na obranu svojej národnej suverenity,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Odsúdil zároveň „výhražnú rétoriku amerických predstaviteľov voči Iránu a viacerým krajinám v regióne“.
Reagoval na stredajšie slová amerického prezidenta, ktorého novinári počas zasadnutia vlády požiadali o reakciu na správy, že Irán a Omán uzavreli dohodu o spoločnom riadení Hormuzského prielivu. Trump uviedol, že by takúto dohodu neakceptoval.
Podľa prezidenta bude táto kľúčová úžina „otvorená pre všetkých (a) nikto ju nebude kontrolovať“, pričom Washington na to bude dozerať. Dodal, že tieto podmienky sú súčasťou rokovaní s Iránom.
Maskat má podľa neho záujem o kontrolu nad prielivom a preto ho varoval, aby do tejto veci nezasahoval. „Omán sa bude správať rovnako ako všetci ostatní, inak ich budeme musieť vyhodiť do vzduchu,“ vyhlásil Trump s tým, že prieliv je súčasťou medzinárodných vôd.
USA na Irán zaútočili aj napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny na Blízkom východe. Podľa amerických médií boli údery zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu.
Zasiahnuté mesto Bandar Abbás je hlavným mestom provincie Hormozgán a považuje sa za jedno z najdôležitejších vojenských centier Iránu v oblasti Perzského zálivu a Hormuzského prielivu.
„(Irán) prijme všetky potrebné opatrenia na obranu svojej národnej suverenity,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Odsúdil zároveň „výhražnú rétoriku amerických predstaviteľov voči Iránu a viacerým krajinám v regióne“.
Reagoval na stredajšie slová amerického prezidenta, ktorého novinári počas zasadnutia vlády požiadali o reakciu na správy, že Irán a Omán uzavreli dohodu o spoločnom riadení Hormuzského prielivu. Trump uviedol, že by takúto dohodu neakceptoval.
Podľa prezidenta bude táto kľúčová úžina „otvorená pre všetkých (a) nikto ju nebude kontrolovať“, pričom Washington na to bude dozerať. Dodal, že tieto podmienky sú súčasťou rokovaní s Iránom.
Maskat má podľa neho záujem o kontrolu nad prielivom a preto ho varoval, aby do tejto veci nezasahoval. „Omán sa bude správať rovnako ako všetci ostatní, inak ich budeme musieť vyhodiť do vzduchu,“ vyhlásil Trump s tým, že prieliv je súčasťou medzinárodných vôd.
USA na Irán zaútočili aj napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny na Blízkom východe. Podľa amerických médií boli údery zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu.
Zasiahnuté mesto Bandar Abbás je hlavným mestom provincie Hormozgán a považuje sa za jedno z najdôležitejších vojenských centier Iránu v oblasti Perzského zálivu a Hormuzského prielivu.