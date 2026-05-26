Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Zahraničie

Irán odsúdil útoky USA na juhu krajiny ako hrubé porušenie prímeria

.
Prívrženci vlády držia iránske vlajky a fotografie najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Mojtabu Chameneího počas slávnosti na počesť ozbrojených síl a tých, ktorí zahynuli vo vojne s Izraelom a USA, v Veľkej mešite imáma Chomejního v Teheráne v Iráne v nedeľu 24. mája 2026. Foto: TASR/AP

Oznámenie Teheránu nasledovalo po tom, ako Ústredné velenie americkej armády (Centcom) informovalo, že vojsko v pondelok podniklo „sebaobranné útoky".

Autor TASR
Teherán 26. mája (TASR) - Irán v utorok oznámil, že jeho protivzdušná obrana reagovala na vojenskú aktivitu USA po tom, ako Washington oznámil útoky na ciele na území krajiny napriek pretrvávajúcemu prímeriu a rokovaniam zameraným na ukončenie vojny. Teherán obvinil Spojené štáty z hrubého porušenia prímeria a hovorí o práve na odvetu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA a britskej stanice BBC.

Oznámenie Teheránu nasledovalo po tom, ako Ústredné velenie americkej armády (Centcom) informovalo, že vojsko v pondelok podniklo „sebaobranné útoky“ na juhu Iránu v blízkosti Hormuzského prielivu zamerané na iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a lode, ktoré údajne kládli míny v Perzskom zálive.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo USA z „hrubého“ porušenia prímeria, uviedla agentúra Tasním.

Americká teroristická armáda, ktorá pokračuje vo svojich nezákonných a neopodstatnených akciách sa v uplynulých 48 hodinách dopustila hrubého porušenia prímeria v južnej provincii Hormozgán,“ uviedol iránsky rezort diplomacie vo svojom vyhlásení. Dodal, že Teherán nezostane bez odpovede a nebude váhať brániť iránsky národ.
.

Neprehliadnite

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

Ryanair pridá v Bratislave štvrté lietadlo, spustí linku do Turína

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom