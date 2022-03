Irán odsúdil zabitie členov Revolučných gárd počas izraelského útoku

Teherán 9. marca (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v stredu odsúdilo zabitie dvoch príslušníkov iránskych Revolučných gárd počas pondelňajšieho izraelského útoku na sýrske hlavné mesto Damask. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Hovorca ministerstva vo vyhlásení na oficiálnej stránke ministerstva podľa AP uviedol, že Irán za tento útok plánuje odplatu.



Revolučné gardy v utorok vo svojom vyhlásení oznámili totožnosť oboch zabitých mužov. Izrael podľa gárd za "tento zločin zaplatí".



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že rakety zasiahli "sklad zbraní a munície prevádzkovaný milíciami podporovanými Iránom v blízkosti medzinárodného letiska v Damasku".



Sýrska tlačová agentúra SANA krátko po útoku oznámila, že obeťami boli sýrski civilisti, píše spravodajský web The Times of Israel. SOHR však po útoku uviedlo, že smrť civilistov nemôže potvrdiť.