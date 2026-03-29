Irán odsúdil zabitie libanonských novinárov spájaných s Hizballáhom
V príspevku zverejnenom na platforme Telegram Arákčí uviedol, že šlo o „cielený atentát“ a „flagrantné porušenie medzinárodného práva“.
Autor TASR
Teherán 29. marca (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu odsúdil Izrael za zabitie troch novinárov, ku ktorému došlo v sobotu pri útoku izraelskej armády na juhu Libanonu.
V príspevku zverejnenom na platforme Telegram Arákčí uviedol, že šlo o „cielený atentát“ a „flagrantné porušenie medzinárodného práva“.
Izrael tvrdí, že jeden z novinárov - reportér televízie al-Manár Alí Šuajb - bol príslušníkom elitnej jednotky Radwán pôsobiacej v rámci Hizballáhu. Podľa Izraela sa Šuajb roky len vydával za novinára, pričom systematicky pracoval na odhalení pozícií izraelských vojakov operujúcich v južnom Libanone a pozdĺž hraníc s Izraelom.
Podľa libanonských médií pri útoku na auto s novinármi prišla o život aj novinárka panarabského webu al-Majádín Fátima Ftúníová. Zahynul aj jej brat Muhammad, ktorý v televízii al-Majádín pracoval ako kameraman.
Obe spomínané médiá - al-Majádín aj al-Manár - sú spájané s Hizballáhom.
Izraelský útok na novinárov odsúdil aj libanonský prezident Džúzíf Awn. Vo svojom vyhlásení uviedol, že Izrael opäť porušil najzákladnejšie pravidlá medzinárodného práva, humanitárneho práva a zákonov vedenia vojny, keď cielil na novinárov, ktorí sú v prvom rade civilistami, ktorí si plnia svoje pracovné povinnosti.
„Ide o hrubý zločin, ktorý porušuje všetky normy a dohody, podľa ktorých majú novinári počas vojen medzinárodnú ochranu,“ zdôraznil Awn.
AFP doplnila, že nejde o prvý prípad, keď sa novinári z týchto dvoch libanonských médií stali terčom útokov izraelskej armády. V októbri 2024 boli pri izraelskom nálete zabití traja reportéri, dvaja z al-Majádínu a jeden z al-Manáru.
Okrem toho v októbri 2023 pri izraelskom nálete zahynul kameraman agentúry Reuters Isám Abdalláh. Zranených bolo vtedy šesť ďalších reportérov vrátane dvoch z AFP, pričom Christine Assiová prišla o pravú nohu.
V príspevku zverejnenom na platforme Telegram Arákčí uviedol, že šlo o „cielený atentát“ a „flagrantné porušenie medzinárodného práva“.
Izrael tvrdí, že jeden z novinárov - reportér televízie al-Manár Alí Šuajb - bol príslušníkom elitnej jednotky Radwán pôsobiacej v rámci Hizballáhu. Podľa Izraela sa Šuajb roky len vydával za novinára, pričom systematicky pracoval na odhalení pozícií izraelských vojakov operujúcich v južnom Libanone a pozdĺž hraníc s Izraelom.
Podľa libanonských médií pri útoku na auto s novinármi prišla o život aj novinárka panarabského webu al-Majádín Fátima Ftúníová. Zahynul aj jej brat Muhammad, ktorý v televízii al-Majádín pracoval ako kameraman.
Obe spomínané médiá - al-Majádín aj al-Manár - sú spájané s Hizballáhom.
Izraelský útok na novinárov odsúdil aj libanonský prezident Džúzíf Awn. Vo svojom vyhlásení uviedol, že Izrael opäť porušil najzákladnejšie pravidlá medzinárodného práva, humanitárneho práva a zákonov vedenia vojny, keď cielil na novinárov, ktorí sú v prvom rade civilistami, ktorí si plnia svoje pracovné povinnosti.
„Ide o hrubý zločin, ktorý porušuje všetky normy a dohody, podľa ktorých majú novinári počas vojen medzinárodnú ochranu,“ zdôraznil Awn.
AFP doplnila, že nejde o prvý prípad, keď sa novinári z týchto dvoch libanonských médií stali terčom útokov izraelskej armády. V októbri 2024 boli pri izraelskom nálete zabití traja reportéri, dvaja z al-Majádínu a jeden z al-Manáru.
Okrem toho v októbri 2023 pri izraelskom nálete zahynul kameraman agentúry Reuters Isám Abdalláh. Zranených bolo vtedy šesť ďalších reportérov vrátane dvoch z AFP, pričom Christine Assiová prišla o pravú nohu.