< sekcia Zahraničie
Irán oficiálne povolil ženám jazdu na motocykloch
Vzhľadom na nejasnosti v zákone niesli ženy právnu zodpovednosť za dopravné nehody, aj keď boli obeťami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 4. februára (TASR) - Ženy v Iráne môžu podľa novej legislatívny získať vodičský preukaz na motocykel, informovali v stredu miestne médiá. Aj keď im zákon predtým výslovne nezakazoval jazdu na motorkách a skútroch, v praxi im úrady odmietali vydávať vodičské preukazy. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Vzhľadom na nejasnosti v zákone niesli ženy právnu zodpovednosť za dopravné nehody, aj keď boli obeťami.
Iránsky viceprezident Mohammad Rezá Áref v utorok podpísal uznesenie, ktoré objasňuje dopravné pravidlá schválené iránskou vládou koncom januára, informovala iránska tlačová agentúra Ilna.
Uznesenie zaväzuje dopravnú políciu „poskytovať praktický výcvik ženským uchádzačkám, organizovať skúšky pod priamym dohľadom polície a vydávať ženám vodičské preukazy na motocykel“, uviedla agentúra.
Zmena nasleduje po vlne protestov v krajine, ktoré vypukli 28. decembra po tom, čo obchodníci v Teheráne protestovali proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial.
Od iránskej islamskej revolúcie v roku 1979 čelia ženy viacerým spoločenským obmedzeniam. Ženy si musia na verejnosti zakrývať vlasy aj krk. Za porušenie nariadenia im hrozia pokuty alebo väzenie až do dvoch mesiacov. V posledných rokoch však mnohé z nich tieto pravidlá porušujú a počet žien na motorkách v posledných mesiacoch prudko stúpol.
Tento trend zosilnel po smrti 22-ročnej Iránky Mahsy Amíníovej, ktorú zadržala mravnostná polícia pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania sa žien a ktorá zomrela vo väzbe v roku 2022. Jej smrť vyvolala protesty žien po celom Iráne, ktoré požadovali väčšiu slobodu.
Vzhľadom na nejasnosti v zákone niesli ženy právnu zodpovednosť za dopravné nehody, aj keď boli obeťami.
Iránsky viceprezident Mohammad Rezá Áref v utorok podpísal uznesenie, ktoré objasňuje dopravné pravidlá schválené iránskou vládou koncom januára, informovala iránska tlačová agentúra Ilna.
Uznesenie zaväzuje dopravnú políciu „poskytovať praktický výcvik ženským uchádzačkám, organizovať skúšky pod priamym dohľadom polície a vydávať ženám vodičské preukazy na motocykel“, uviedla agentúra.
Zmena nasleduje po vlne protestov v krajine, ktoré vypukli 28. decembra po tom, čo obchodníci v Teheráne protestovali proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial.
Od iránskej islamskej revolúcie v roku 1979 čelia ženy viacerým spoločenským obmedzeniam. Ženy si musia na verejnosti zakrývať vlasy aj krk. Za porušenie nariadenia im hrozia pokuty alebo väzenie až do dvoch mesiacov. V posledných rokoch však mnohé z nich tieto pravidlá porušujú a počet žien na motorkách v posledných mesiacoch prudko stúpol.
Tento trend zosilnel po smrti 22-ročnej Iránky Mahsy Amíníovej, ktorú zadržala mravnostná polícia pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania sa žien a ktorá zomrela vo väzbe v roku 2022. Jej smrť vyvolala protesty žien po celom Iráne, ktoré požadovali väčšiu slobodu.