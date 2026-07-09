< sekcia Zahraničie
Irán, Omán a Turecko hovorili o situácii v Hormuzskom prielive
Väčšina lodí, ktoré prielivom preplávali od stredy, buď vypla svoje transpondéry, alebo využila severnú trasu pri pobreží Iránu, na ktorej je na plavbu potrebné jeho povolenie.
Autor TASR
Teherán 9. júla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí telefonoval so svojimi náprotivkami z Turecka a Ománu o situácii na Blízkom východe a predovšetkým v Hormuzskom prielive, oznámilo vo štvrtok jeho ministerstvo s tým, že aktéri rozhovorov sa zhodli na potrebe využiť diplomatické kanály, aby zabránili eskalácii situácie. Telefonát sa uskutočnil po vzájomných útokoch USA a Iránu. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
O najnovšom vývoji v regióne Arákčí neskôr hovoril aj s veliteľom pakistanských pozemných síl Ásimom Munírom. V telefonickom rozhovore podľa vyhlásenia svojho rezortu odsúdil americké útoky na Irán ako porušenie memoranda o porozumení a varoval armádu USA pred akýmkoľvek ďalším „dobrodružstvom“.
Americká armáda vo štvrtok oznámila, že uskutočnila ďalšiu sériu úderov proti Iránu s cieľom oslabiť jeho schopnosť „útočiť na komerčnú lodnú dopravu a nevinných civilných námorníkov v Hormuzskom prielive“. Výbuchy hlásili na juhu Iránu v mestách Bandar Abbás a Sirik. Teherán v reakcii podnikol útoky na americké ciele v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
Irán sa podľa Sky News opakovane snaží presadiť, aby Hormuzský prieliv ovládal on sám a Omán ako krajiny, ktoré ležia na opačných brehoch tejto strategickej úžiny širokej asi 30 kilometrov. Budúcnosť prielivu bola počas rozhovorov medzi Teheránom a Washingtonom o ukončení ich konfliktu jedným z hlavných sporných bodov.
Teherán uvažuje o zavedení poplatkov pre plavidlá v Hormuzskom prielive, ktoré pred vojnou neexistovali, zatiaľ čo Spojené štáty akékoľvek poplatky odmietajú s argumentom, že úžina je medzinárodnou vodnou cestou. Omán v posledných dňoch naznačil v tejto otázke nejednoznačný postoj.
Intenzita lodnej dopravy v Hormuzskom prielive od stredy prudko klesla, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na analytickú spoločnosť Kpler. Podľa nej preplávalo prielivom vo štvrtok do 16:30 h SELČ len šesť tankerov, zatiaľ čo v stredu 21.
Väčšina lodí, ktoré prielivom preplávali od stredy, buď vypla svoje transpondéry, alebo využila severnú trasu pri pobreží Iránu, na ktorej je na plavbu potrebné jeho povolenie. Tzv. južná ománska trasa, ktorou sa v uplynulých dňoch plavilo mnoho lodí, sa od stredy takmer nevyužíva. Irán odmieta, aby lode používali iný koridor než ten vedúci cez jeho vody.
Od 17. júna, keď USA a Irán podpísali memorandum o porozumení, bolo v Hormuzskom prielive zasiahnutých päť plavidiel, píše AFP. Teherán tvrdí, že dve z troch, na ktoré zaútočil v pondelok a utorok, sa v tom čase nachádzali v blízkosti ománskej trasy.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) vo štvrtok podľa stanice BBC oznámila, že zvýšila úroveň ohrozenia námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Komerčná lodná doprava v prielive podľa nej pokračuje v obmedzenom režime cez iránsky aj ománsky koridor a za súčasných podmienok je pravdepodobné, že dôjde k „úmyselným nepriateľským akciám“.
Americký prezident Donald Trump ešte pred nariadením novej vlny útokov na Irán v stredu vyhlásil, že prímerie medzi Washingtonom a Teheránom sa skončilo, čo podnietilo sprostredkovateľov – Pakistan, Katar a OSN – k výzvam na upokojenie situácie. Vo štvrtok šéf Bieleho domu pohrozil Iránu výrazným zintenzívnením bombardovania, ak bude naďalej napádať lode v Hormuzskom prielive.
O najnovšom vývoji v regióne Arákčí neskôr hovoril aj s veliteľom pakistanských pozemných síl Ásimom Munírom. V telefonickom rozhovore podľa vyhlásenia svojho rezortu odsúdil americké útoky na Irán ako porušenie memoranda o porozumení a varoval armádu USA pred akýmkoľvek ďalším „dobrodružstvom“.
Americká armáda vo štvrtok oznámila, že uskutočnila ďalšiu sériu úderov proti Iránu s cieľom oslabiť jeho schopnosť „útočiť na komerčnú lodnú dopravu a nevinných civilných námorníkov v Hormuzskom prielive“. Výbuchy hlásili na juhu Iránu v mestách Bandar Abbás a Sirik. Teherán v reakcii podnikol útoky na americké ciele v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
Irán sa podľa Sky News opakovane snaží presadiť, aby Hormuzský prieliv ovládal on sám a Omán ako krajiny, ktoré ležia na opačných brehoch tejto strategickej úžiny širokej asi 30 kilometrov. Budúcnosť prielivu bola počas rozhovorov medzi Teheránom a Washingtonom o ukončení ich konfliktu jedným z hlavných sporných bodov.
Teherán uvažuje o zavedení poplatkov pre plavidlá v Hormuzskom prielive, ktoré pred vojnou neexistovali, zatiaľ čo Spojené štáty akékoľvek poplatky odmietajú s argumentom, že úžina je medzinárodnou vodnou cestou. Omán v posledných dňoch naznačil v tejto otázke nejednoznačný postoj.
Intenzita lodnej dopravy v Hormuzskom prielive od stredy prudko klesla, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na analytickú spoločnosť Kpler. Podľa nej preplávalo prielivom vo štvrtok do 16:30 h SELČ len šesť tankerov, zatiaľ čo v stredu 21.
Väčšina lodí, ktoré prielivom preplávali od stredy, buď vypla svoje transpondéry, alebo využila severnú trasu pri pobreží Iránu, na ktorej je na plavbu potrebné jeho povolenie. Tzv. južná ománska trasa, ktorou sa v uplynulých dňoch plavilo mnoho lodí, sa od stredy takmer nevyužíva. Irán odmieta, aby lode používali iný koridor než ten vedúci cez jeho vody.
Od 17. júna, keď USA a Irán podpísali memorandum o porozumení, bolo v Hormuzskom prielive zasiahnutých päť plavidiel, píše AFP. Teherán tvrdí, že dve z troch, na ktoré zaútočil v pondelok a utorok, sa v tom čase nachádzali v blízkosti ománskej trasy.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) vo štvrtok podľa stanice BBC oznámila, že zvýšila úroveň ohrozenia námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Komerčná lodná doprava v prielive podľa nej pokračuje v obmedzenom režime cez iránsky aj ománsky koridor a za súčasných podmienok je pravdepodobné, že dôjde k „úmyselným nepriateľským akciám“.
Americký prezident Donald Trump ešte pred nariadením novej vlny útokov na Irán v stredu vyhlásil, že prímerie medzi Washingtonom a Teheránom sa skončilo, čo podnietilo sprostredkovateľov – Pakistan, Katar a OSN – k výzvam na upokojenie situácie. Vo štvrtok šéf Bieleho domu pohrozil Iránu výrazným zintenzívnením bombardovania, ak bude naďalej napádať lode v Hormuzskom prielive.