Irán omilostil dve novinárky, ktoré spravodajsky pokrývali smrť Kurdky

Teherán 11. februára (TASR) - Irán pozastavil všetky súdne konania proti novinárkam Nílúfar Hámedíovej a Elahe Mohammadíovej, oznámili v utorok dva iránske denníky s odvolaním na právnikov novinárok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Iránske novinárky sa dostali do väzenia za to, že spravodajsky pokrývali úmrtie 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Tá zomrela v nemocnici na jeseň 2022 krátko po zadržaní mravnostnou políciou. Jej smrť vyvolala v Iráne rozsiahle protesty.



V januári 2024 novinárky po približne 17 mesiacoch prepustili z väzenia na kauciu. Agentúra DPA tvrdí, že podľa nepotvrdených správ sa Hámediová a Mohammadíová mali v októbri vrátiť do väzenia.



Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí nedávno omilostil alebo znížil tresty približne 3000 ľuďom. Podľa DPA však nie je jasné, či sa to týkalo aj spomínaných dvoch novinárok.



Mohammadíová bola reportérkou pre denník Hammíhan a Hámediová fotografkou pre denník Šark.



Hámediovu zadržali necelý týždeň po smrti Amíníovej, keď navštívila nemocnicu, v ktorej sa mladá Kurdka liečila, a na sociálnej sieti zverejnila fotografiu jej trúchliacej rodiny.



Mohammadíovú úrady zadržali po tom, čo navštívila Amíníovej rodné mesto Sakkez v provincii Kurdistan na západe Iránu, aby tam spravodajsky pokryla jej pohreb, ktorý prerástol do protestu.



V októbri 2023 spravodajský portál iránskej justície Mizan uviedol, že obe novinárky súd uznal za vinné zo spolupráce so Spojenými štátmi, sprisahania proti národnej bezpečnosti a šírenia propagandy proti Iránu.



Iránska justícia v súčasnosti informovala, že obvinenie zo spolupráce s USA bolo stiahnuté. Dva rozsudky za "propagandu proti systému" a "porušenie národnej bezpečnosti" zostali, píše DPA.



Prípad dvoch novinárok vzbudil medzinárodnú pozornosť. Hámediová a Mohammadíová získali počas pobytu vo väzení svetovú cenu slobody tlače UNESCO – Cenu Guillerma Cana.