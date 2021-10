Poprava mladého muža v Iráne bola opäť odložená

Teherán 16. októbra (TASR) - Irán po opakovaných výzvach medzinárodného spoločenstva, aby bol zachovaný život mužovi zatknutému a uväznenému, keď mal ešte len 17 rokov, znovu odložil jeho popravu. Informovali o tom v sobotu podľa agentúry AFP miestne médiá.



"Trest smrti nad Armánom Abdolalím, ktorý mal byť vykonaný dnes ráno... bol opäť pozastavený a mladý muž bol v noci poslaný späť do väzenia," napísal na svojej webovej stránke bez uvedenia ďalších podrobností iránsky denník Ettemád.



Je to už po druhý raz v priebehu jedného týždňa, čo bola poprava dnes už 25-ročného Abdolalího pozastavená, približujú iránske masmédiá. Mladík bol zatknutý ešte v roku 2014 a následne obvinený z vraždy svojej priateľky.



Denník Hamšahri tento týždeň napísal, že vykonanie trestu smrti nad Abdolalím sa odkladá do soboty. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International však ešte predtým v pondelok uviedla, že Abdolalího v rámci príprav na jeho popravu – plánovanú v tom čase na tohtotýždňovú stredu – previezli do samotky vo väznici v meste Karadž, západne od Teheránu.