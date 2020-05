Irán opäť povolí denné modlitby v mešitách

Teherán 30. mája (TASR) - Denné modlitby v iránskych mešitách sa znovu obnovia v celej krajine, a to i napriek tomu, že niektoré oblasti ešte evidujú vysoký počet ľudí nakazených novým koronavírusom SARS-CoV-2. Uviedol to v sobotu iránsky prezident Hasan Rúhání, píše agentúra Reuters.



"Dvere do mešít naprieč celou krajinou sa otvoria pre verejnosť na denné modlitby," povedal Rúhání s tým, že veriaci by mali dodržiavať spoločenský odstup, ako aj ďalšie zdravotné odporúčania. Presný termín opätovného sprístupnenia mešít však neuviedol.



Rúhání v iránskej štátnej televízii oznámil, že nákupné centrá budú môcť byť otvorené aj po 18.00 h.



Iránski predstavitelia sprísnili opatrenia na kontrolu dodržiavania zavedených obmedzení - ľudia, ktorí nemajú na sebe ochranné rúško, napríklad nesmú vstúpiť do autobusov či metra, napísali iránske médiá.



Irán je najviac zasiahnutou krajinou na Strednom východe - evidujú tam 148.950 nakazených a 7734 úmrtí, ako vyplýva z najnovších údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva.



Hovorca ministerstva v sobotu uviedol, že provincia Chúzistán ležiaca na juhozápade krajiny je ešte stále klasifikovaná ako "červená" zóna, kde stále evidujú vysoké počty nakazených aj smrteľných obetí. Riziková situácia platí aj v ďalších siedmich provinciách.



Krajina je rozdelená na biele, žlté a červené zóny v závislosti od počtu nakazených a obetí.



Modlitebné zhromaždenia sa v piatok, po viac ako dvoch mesiacoch, znovu konali napríklad aj v mnohých mešitách v Turecku.