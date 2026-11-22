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Irán opäť útočil na Bahrajn, zasiahnutý bol priemyselný areál
Iránska agentúra Fárs informovala, že Islamské revolučné gardy zaútočili na dve americké základne v regióne - letisko aš-Šajch Ísá a Džufajr.
Autor TASR
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Manáma 21. novembra (TASR) - Irán v sobotu zaútočil na ciele v Bahrajne. Podľa miestnych úradov iránske útoky spôsobili požiar a škody na civilnom priemyselnom zariadení, zranených na mieste nehlásia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie al-Džazíra.
„V dôsledku ohavnej iránskej agresie došlo k útoku na civilný priemyselný objekt, čo spôsobilo požiar v areáli. Civilná obrana sa snaží dostať požiar pod kontrolu. Predbežné správy hovoria o materiálnych škodách, pričom neboli hlásené žiadne zranenia,“ uviedlo bahrajnské ministerstvo vnútra na sieti X.
Obyvatelia agentúre AFP uviedli, že videli stúpať dym nad ostrovom Sitra na východnom pobreží Bahrajnu, kde sa nachádza niekoľko priemyselných areálov vrátane rafinérie prevádzkovanej štátnou ropnou spoločnosťou Bapco.
Iránska agentúra Fárs informovala, že Islamské revolučné gardy zaútočili na dve americké základne v regióne - letisko aš-Šajch Ísá a Džufajr. Podľa agentúry išlo o odvetu za americké aktivity v regióne.
Gardy neskôr vydali vlastné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že raketami a dronmi zaútočili na dva radary amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Ide podľa nich o reakciu na opakované porušovanie iránskeho vzdušného priestoru americkými dronmi. Gardy to označili za svoju červenú čiaru, pričom pokračovanie takýchto aktivít bude mať podľa nich za následok „tvrdú a zásadnú reakciu“.
Iránska štátna televízia IRIB tiež zverejnila zábery, ktoré podľa nej zachytávajú zostrelenie dvoch amerických vojenských dronov, typu MQ-9 a MQ-1, nad Hormuzským prielivom. V zázname bola aj výzva adresovaná Ústrednému veliteľstvu armády USA (CENTCOM), aby vydalo ďalšie „faktické tvrdenie“ o tom, že americká vojenská technika bola po útokoch gárd nepoškodená.
Počas viac než osem mesiacov trvajúcej vojny Irán obmedzuje lodnú dopravu cez kľúčovú ropnú trasu v Hormuzskom prielive a útočí na letiská, prístavy, energetické zariadenia a americké objekty v celom regióne. Bahrajn patrí medzi krajiny Perzského zálivu, ktoré od vypuknutia konfliktu 28. februára čelili tisícom útokov iránskych dronov a rakiet, pripomína AFP.
„V dôsledku ohavnej iránskej agresie došlo k útoku na civilný priemyselný objekt, čo spôsobilo požiar v areáli. Civilná obrana sa snaží dostať požiar pod kontrolu. Predbežné správy hovoria o materiálnych škodách, pričom neboli hlásené žiadne zranenia,“ uviedlo bahrajnské ministerstvo vnútra na sieti X.
Obyvatelia agentúre AFP uviedli, že videli stúpať dym nad ostrovom Sitra na východnom pobreží Bahrajnu, kde sa nachádza niekoľko priemyselných areálov vrátane rafinérie prevádzkovanej štátnou ropnou spoločnosťou Bapco.
Iránska agentúra Fárs informovala, že Islamské revolučné gardy zaútočili na dve americké základne v regióne - letisko aš-Šajch Ísá a Džufajr. Podľa agentúry išlo o odvetu za americké aktivity v regióne.
Gardy neskôr vydali vlastné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že raketami a dronmi zaútočili na dva radary amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Ide podľa nich o reakciu na opakované porušovanie iránskeho vzdušného priestoru americkými dronmi. Gardy to označili za svoju červenú čiaru, pričom pokračovanie takýchto aktivít bude mať podľa nich za následok „tvrdú a zásadnú reakciu“.
Iránska štátna televízia IRIB tiež zverejnila zábery, ktoré podľa nej zachytávajú zostrelenie dvoch amerických vojenských dronov, typu MQ-9 a MQ-1, nad Hormuzským prielivom. V zázname bola aj výzva adresovaná Ústrednému veliteľstvu armády USA (CENTCOM), aby vydalo ďalšie „faktické tvrdenie“ o tom, že americká vojenská technika bola po útokoch gárd nepoškodená.
Počas viac než osem mesiacov trvajúcej vojny Irán obmedzuje lodnú dopravu cez kľúčovú ropnú trasu v Hormuzskom prielive a útočí na letiská, prístavy, energetické zariadenia a americké objekty v celom regióne. Bahrajn patrí medzi krajiny Perzského zálivu, ktoré od vypuknutia konfliktu 28. februára čelili tisícom útokov iránskych dronov a rakiet, pripomína AFP.