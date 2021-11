Irán opäť žiada USA o záruky týkajúce sa jadrovej dohody

Teherán 8. novembra (TASR) - Irán v pondelok požiadal Spojené štáty, aby sa zaručili, že od jadrovej dohody z roku 2015 už nikdy neodstúpia, a varoval, že Teherán nehodlá akceptovať návrat k jej čiastočnému dodržiavaniu. Informovala o tom agentúra AFP.



Washington "musí zaručiť, že žiadna iná americká vláda nemôže porušovať medzinárodné právo a že to, čo sa stalo, sa už nikdy nezopakuje", povedal hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde na margo odstúpenia USA od dohody v roku 2018.



Rokovania o návrate k jadrovej dohode, ktorú Irán uzavrel s hlavnými svetovými veľmocami, by sa mali vo Viedni obnoviť 29. novembra, pripomína AFP.



Chátibzáde ďalej uviedol, že Washington musí "definitívne zrušiť nespravodlivé a nezákonné sankcie, ktoré uvalil po odstúpení od jadrovej dohody". Zdôraznil, že pokrok v rokovaniach závisí od zrušenia zmienených sankcií.



Hovorca zároveň upozornil, že čiastočný návrat k dohode nie je možný. "Buď sa zhodneme na všetkom, alebo sa nezhodneme na ničom," dodal.



Chátibzáde takisto oznámil, že námestník ministra zahraničných vecí Alí Bákerí, iránsky hlavný vyjednávač, tento týždeň navštívi Londýn, Paríž, Berlín a "možno aj Madrid".



Dohodu s Iránom o obmedzení jeho nukleárneho programu výmenou za uvoľnenie sankcií dosiahli Spojené štáty, Čína, Rusko, Nemecko, Francúzsko a Británia v roku 2015. Vtedajší americký prezident Donald Trump však od dohody v roku 2018 odstúpil a opätovne uvalil na Irán sankcie, ktoré Washington predtým v rámci tejto dohody zrušil. Teherán odvtedy tiež upustil od mnohých svojich záväzkov.



Európska únia sa ako koordinátor dohody snaží o obnovenie rokovaní zameraných na jej opätovné oživenie, vysvetlila AFP. Rozhovory sa začali ešte v apríli vo Viedni po tom, čo Trumpov nástupca v Bielom dome Joe Biden preukázal vôľu vrátiť sa späť za rokovací stôl a zrušiť Trumpom uvalené sankcie. Rokovania sú však prerušené od júna, keď sa v Iráne konali prezidentské voľby a do funkcie prezidenta zvolili ultrakonzervatívneho Ebráhíma Raísího.