Iránskym mužom usvedčeným z krádeže hrozí odrezanie prstov na ruke

Paríž 10. júna (TASR) - Ôsmim iránskym mužom usvedčeným z krádeže bezprostredne hrozí odrezanie štyroch prstov na pravej ruke. Upozornilo na to v piatok Centrum Abdarrahmána Borúmanda pre ľudské práva v Iráne (ABC).



Z vyhlásenia tejto mimovládnej organizácie so sídlom vo Washingtone citovala tlačová agentúra AFP.



Trest bude vykonaný v teheránskej väznici Evín, keď bude sfunkčnené zariadenie podobné gilotíne, dodala ABC, pričom predmetnú praktiku označila za "neľudskú". Odrezanie prstov je v súlade s iránskym trestným zákonníkom.



ABC v spoločnom vyhlásení s Kurdistanskou sieťou pre ľudské práva (KHRN) so sídlom v Paríži uviedla, že je znepokojená "dôveryhodnými správami" o nainštalovaní daného zariadenia v Evíne, ktoré bolo v uplynulých dňoch použité už na najmenej jednu amputáciu.



"Vykonanie takéhoto krutého a neľudského trestu porušuje minimálne normy ľudskosti a slušnosti. Medzinárodné spoločenstvo by malo urýchlene reagovať, aby zastavilo vykonávanie týchto amputácií," uvádza sa vo vyhlásení.



Amputácie prstov sú v tejto islamskej republike podľa práva šaría povolené, ale doteraz sa vykonávali len zriedkavo.



ABC eviduje správy o najmenej 356 rozsudkoch amputácie vydaných od islamskej revolúcie v roku 1979, ale dodala, že skutočný počet je pravdepodobne oveľa vyšší.



Podľa údajov medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Osle iránske úrady v prvých piatich mesiacoch roku 2022 popravili najmenej 168 ľudí, čo je o 50 percent viac ako vlani v rovnakom období.