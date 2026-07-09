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Irán označil americké útoky za vážny vojnový zločin
Iránska štátna televízia neskôr uviedla, že železničnú dopravu medzi Teheránom a Mašhadom museli pre americký útok pozastaviť.
Autor TASR
Teherán 9. júla (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odsúdilo najnovšie americké útoky, ktoré podľa neho v krajine zasiahli civilnú infraštruktúru. Označilo ich za „vážny vojnový zločin“, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Iránsky rezort diplomacie „najdôraznejšie odsudzuje agresívne útoky americkej teroristickej armády na niekoľko miest v južných pobrežných provinciách a dva mosty vo východných provinciách na železničnej trase do svätého mesta Mašhad“. Iránske ministerstvo nazvalo americkú vládu „zlou a psychopatickou“.
Armáda USA vo štvrtok oznámila, že jej jednotky „uskutočnili ďalšiu sériu útokov proti islamskej republike s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a nevinných civilných námorníkov v Hormuzskom prielive“.
Iránska štátna televízia neskôr uviedla, že železničnú dopravu medzi Teheránom a Mašhadom museli pre americký útok pozastaviť. Práve v Mašhade majú vo štvrtok pochovať najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre Teheránu.
Iránsky rezort diplomacie „najdôraznejšie odsudzuje agresívne útoky americkej teroristickej armády na niekoľko miest v južných pobrežných provinciách a dva mosty vo východných provinciách na železničnej trase do svätého mesta Mašhad“. Iránske ministerstvo nazvalo americkú vládu „zlou a psychopatickou“.
Armáda USA vo štvrtok oznámila, že jej jednotky „uskutočnili ďalšiu sériu útokov proti islamskej republike s cieľom ešte viac oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu a nevinných civilných námorníkov v Hormuzskom prielive“.
Iránska štátna televízia neskôr uviedla, že železničnú dopravu medzi Teheránom a Mašhadom museli pre americký útok pozastaviť. Práve v Mašhade majú vo štvrtok pochovať najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre Teheránu.