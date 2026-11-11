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Irán označil argentínske letectvo za teroristickú organizáciu
Argentína označila Revolučné gardy za teroristickú organizáciu po nátlaku administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, uvádza Reuters.
Autor TASR
Teherán/Buenos Aires 11. novembra (TASR) - Irán označil argentínske námorníctvo a letectvo za teroristické organizácie, oznámilo v stredu tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. Ide o recipročné opatrenie po tom, čo Argentína v apríli zaradila na zozname teroristických entít iránske Revolučné gardy, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Argentína označila Revolučné gardy za teroristickú organizáciu po nátlaku administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, uvádza Reuters. Iránsky rezort diplomacie v stredu oznámil, že argentínske letectvo a námorníctvo považuje za teroristické organizácie „na základe princípu reciprocity“.
„Je zrejmé, že zodpovednosť za všetky dôsledky vyplývajúce z tejto záležitosti ponesie argentínska vláda,“ uviedlo vo vyhlásení iránske ministerstvo zahraničných vecí bez ďalšieho vysvetlenia. O argentínskej armáde sa však nezmienilo.
Argentína v apríli uviedla, že Revolučné gardy označila za teroristickú organizáciu pre ich podporu libanonského militantného hnutia Hizballáh. To viní z najsmrteľnejšieho bombového útoku v jej histórii - z útoku na židovské centrum AMIA v Buenos Aires, pri ktorom v júli 1994 zahynulo 85 ľudí a viac ako 300 osôb utrpelo zranenie.
Argentína označila Revolučné gardy za teroristickú organizáciu po nátlaku administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, uvádza Reuters. Iránsky rezort diplomacie v stredu oznámil, že argentínske letectvo a námorníctvo považuje za teroristické organizácie „na základe princípu reciprocity“.
„Je zrejmé, že zodpovednosť za všetky dôsledky vyplývajúce z tejto záležitosti ponesie argentínska vláda,“ uviedlo vo vyhlásení iránske ministerstvo zahraničných vecí bez ďalšieho vysvetlenia. O argentínskej armáde sa však nezmienilo.
Argentína v apríli uviedla, že Revolučné gardy označila za teroristickú organizáciu pre ich podporu libanonského militantného hnutia Hizballáh. To viní z najsmrteľnejšieho bombového útoku v jej histórii - z útoku na židovské centrum AMIA v Buenos Aires, pri ktorom v júli 1994 zahynulo 85 ľudí a viac ako 300 osôb utrpelo zranenie.