Irán označil ďalšie jadrové rozhovory s USA za bezvýznamné

Teherán 14. júna (TASR) - Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v sobotu označil ďalšie rozhovory Iránu so Spojenými štátmi o jadrovom programe Teheránu po izraelských útokoch na Irán za „bezvýznamné“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Na nedeľu je naplánované šieste kolo americko-iránskych rokovaní, ktoré by sa mali uskutočniť v Ománe. Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že Washington má naďalej na nedeľu naplánované jadrové rozhovory s Iránom, ale podľa jeho slov si nie je istý, či sa uskutočnia. Vyhlásil, že ešte nie je neskoro na to, aby Irán uzavrel dohodu.



Agentúra Reuters už v piatok konštatovala, že izraelské útoky vyvolali pochybnosti o tom či sa stretnutie uskutoční. Pochybnosti podnietil aj hovorca iránskeho rezortu diplomacie.



„USA urobili krok, ktorý spôsobil, že rokovania stratili zmysel,“ uviedol Bakájí, ktorého citovala iránska agentúra Mízán. Dodal, že Izrael prekročil všetky červené čiary Iránu tým, že svojimi útokmi spáchal „zločin“.



AP podotkla, že iránsky hovorca vyslovene neuviedol, že by boli nedeľňajšie rokovania zrušené. „Stále nie je jasné, ako sa rozhodneme ohľadom nedeľňajších rokovaní,“ dodal Bakájí.



Trump v piatok vyhlásil, že vopred vedel o pláne Izraela zaútočiť na Irán a tvrdil, že sa snažil „zachrániť Iráncov pred ponížením a smrťou“. Taktiež povedal, že masívny izraelský útok pravdepodobne zvýšil šance na dosiahnutie dohody medzi USA a Iránom o jadrovom programe Teheránu. Na otázku, či izraelský útok ohrozil diplomatické úsilie jeho vlády, Trump odpovedal: „Nemyslím si. Možno naopak. Možno teraz budú seriózne rokovať.“