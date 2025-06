Irán označil izraelskú blokádu lode s pomocou pre Gazu za pirátstvo

Teherán 9. júna (TASR) - Irán v pondelok odsúdil izraelské zadržanie humanitárnej lode smerujúcej do Pásma Gazy a tento krok Tel Avivu označil za akt pirátstva, informuje TASR podľa správy agentúra AFP.



Izraelské sily prevzali v pondelok kontrolu nad humanitárnou loďou, ktorá sa pokúsila prelomiť námornú blokádu Pásma Gazy. Jachtu Madleen plaviacu sa pod vlajkou Británie prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC). Jej cieľom bolo dopraviť v pondelok do Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze. Na palube bolo 12 ľudí vrátane aktivistky Grety Thunbergovej.



„Útok na túto flotilu - keďže sa stal v medzinárodných vodách - sa podľa medzinárodného práva považuje za formu pirátstva,“ povedal hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí na tlačovom brífingu v Teheráne.



„Zásah izraelských síl na lodi Madleen... počas plavby v medzinárodných vodách je jasným porušením medzinárodného práva,“ uviedlo aj Turecko a označilo tento krok za „ohavný útok“ vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac nariadil v nedeľu armáde, aby lodi Madleen zabránila priplávať k brehom Pásma Gazy. „Selfie jachta celebrít sa bezpečne plaví k brehom Izraela. Očakáva sa, že pasažieri sa vrátia do svojich krajín,“ napísalo ministerstvo zahraničných vecí na sieti X. Neskôr doplnilo, že všetci cestujúci sú v poriadku. „Dostali sendviče a vodu. Šou sa skončila,“ uviedlo s tým, že zásielku humanitárnej pomoci na lodi dopravia do Gazy.



„Nezákonne sa nalodili na plavidlo, jeho neozbrojená civilná posádka bola unesená a život zachraňujúci náklad vrátane detskej výživy, potravín a zdravotníckeho materiálu bol zaistený,“ uvádza sa vo vyhlásení flotily.



Izrael uvalil na Pásmo Gazy námornú blokádu po tom, ako sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujal Hamas. Podľa izraelskej vlády sa takto malo zabrániť dodávkam zbraní pre militantov.