Irán označil návštevu Rafaela Grossiho za úspech

Teherán 22. februára (TASR) - Za úspech označil v pondelok Irán víkendovú návštevu generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho v krajine, informovala agentúra AFP.



Grossiho stretnutia "viedli k veľmi významnému diplomatickému úspechu a k veľmi významnému technickému úspechu", povedal novinárom hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde.



Grossi priletel v sobotu do Iránu s cieľom pokúsiť sa presvedčiť tamojších predstaviteľov, aby mohli medzinárodní inšpektori pokračovať vo svojej doterajšej práci.



Islamská republika totiž na základe zákona prijatého v decembri iránskym parlamentom prestane od 23. februára uplatňovať tzv. dodatočný protokol k jadrovej dohode so svetovými mocnosťami. Ten inšpektorom MAAE priznával rozsiahle právomoci vykonávať kontroly na území Iránu.



Grossi v nedeľu večer po ukončení rokovaní v Teheráne oznámil, že Irán a MAAE dospeli k dočasnej dohode, ktorá umožní pokračovanie inšpekcií v iránskych jadrových zariadeniach, hoci v obmedzenej podobe.



"Dospeli sme k rozumnému výsledku," povedal Grossi novinárom po prílete do Viedne.



Na základe dočasnej dohody bude síce prístup medzinárodných inšpektorov do iránskych jadrových zariadení od 23. februára obmedzený, avšak umožní im pokračovať v práci.



"Prístup bude menší, ale budeme stále schopní udržať si potrebnú úroveň monitorovania a verifikácie," vyjadril sa Grossi. Podľa jeho slov bude dočasná "technická" dohoda v platnosti tri mesiace.



Neuviedol pritom, ako konkrétne bude činnosť inšpektorov v Iráne obmedzená oproti súčasnému stavu, ani či dôjde k zníženiu ich počtu, píše agentúra AP.



Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf predtým vyhlásil, že v iránskych jadrových zariadeniach dôjde vypnutiu kamier MAAE.