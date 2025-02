Irán označil nové sankcie zo strany USA za prejav nepriateľstva

Teherán 26. februára (TASR) - Irán v stredu odsúdil nové americké sankcie ako "jasný prejav nepriateľstva". Washington ohlásil ešte pondelok v poradí už druhé kolo sankcií za menej než mesiac. Terčom jeho najnovších postihov je 30 jednotlivcov či lodných spoločností, a to pre ich úlohu pri predaji a preprave iránskej ropy, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí teraz označil sankcie za "jasný znak nepriateľstva amerických politikov voči blahu, rozvoju a šťastiu skvelého iránskeho ľudu". Ich uvalenie je podľa neho neoprávnené a nelegitímne a porušuje "ľudské práva iránskeho ľudu".



Americký prezident Donald Trump obnovil po svojom januárovom návrate do Bieleho domu politiku "maximálneho tlaku" voči Teheránu. Zároveň však tvrdí, že chce, aby sa Irán stal "skvelou a úspešnou krajinou" a vyzýva ho na dialóg.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok odmietol možnosť viesť so Spojenými štátmi priame rokovania o svojom jadrovom programe. Uviedol pritom, že nebude rokovať pod tlakom a vyhrážkami aj v podobe sankcií.



Trump uplatňoval voči Iránu prísnu politiku už počas svojho prvého funkčného obdobia v úrade prezidenta, počas ktorého Washington odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom z roku 2015 a proti islamskej republike opätovne zaviedol sankcie.



Teherán dohodu plnil ešte rok po tom, ako sa z nej stiahli USA, no neskôr postupne prestával svoje záväzky dodržiavať. Snahy oživiť túto dohodu, ktorá obmedzovala iránsky jadrový program výmenou za miernejšie sankcie, odvtedy neboli úspešné.



Irán viedol v pondelok nové rozhovory o svojom jadrovom programe s Britániou, Francúzskom a Nemeckom, k ktorými v novembri v tomto smere obnovil dialóg. Ďalšie kolo rokovaní s predstaviteľmi týchto európskych krajín by sa podľa iránskych úradov malo konať do troch týždňov.