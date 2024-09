Irán označil tvrdenia o dodávkach zbraní Rusku za škaredú propagandu

Teherán 10. septembra (TASR) - Správy o tom, že Irán dodáva zbrane Rusku, sú "škaredou propagandou", ktorá má zakryť západnú podporu pre Izrael. Vyhlásilo to v utorok iránske ministerstvo zahraničných vecí po tom, ako viacero západných krajín uviedlo, že v tejto súvislosti uvalí na Teherán sankcie, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Zverejnenie nepravdivých a zavádzajúcich správ o dodávkach iránskych zbraní niektorým krajinám je jednoducho škaredou propagandou na zakrytie väčšej nelegálnej zbraňovej pomoci zo strany USA a ďalších západných krajín spojenej s genocídou v Pásme Gazy," uviedol na sociálnej sieti X hovorca iránskeho rezortu diplomacie Násir Kanaání.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok uviedol, že Rusko dostalo od Iránu balistické rakety, ktoré pravdepodobne v priebehu niekoľkých týždňov použije na Ukrajine. Šéf americkej diplomacie pritom varoval, že spolupráca medzi Moskvou a Teheránom ohrozuje širšiu európsku bezpečnosť.



Washington neskôr oznámil, že v tejto súvislosti uvaľuje sankcie na desať jednotlivcov a šesť firiem v Iráne a v Rusku, píše agentúra AFP. Uvalenie sankcií na Irán za dodávanie zbraní do Ruska okrem toho avizovalo aj Francúzsko, Nemecko či Británia. Sankcie západných krajín sa dotknú aj iránskej štátnej leteckej spoločnosti Iran Air. Londýn pritom oznámil, že sa pripája k sankciám USA a pozastavuje v rámci nich všetky priame letecké služby medzi Britániou a Iránom.



Ukrajina uvalenie západných sankcií privítala a uviedla, že sama zváži odvetné kroky, ktoré by mohli zahŕňať aj prerušenie vzťahov s Iránom.



"Niektoré západné krajiny sa prezentujú ako obrancovia ľudských práv a zástancovia implementácie medzinárodných dohovorov a zmlúv, pričom dodávajú všetky druhy zbraní na podporu vojnových zločinov sionistického režimu (Izraela)," uviedol Kanaání v príspevku, ktorý sa týkal predovšetkým vojny v Pásme Gazy.



Irán už dodal Rusku "samovražedné" drony Šáhid používané vo vojne na Ukrajine. Irán je jednou z najviac sankcionovaných krajín na svete. Odborníci však spochybňujú efektívnosť ďalších ekonomických postihov, ktoré podľa nich môžu viac uškodiť strednej triede ako vedeniu Iránu.