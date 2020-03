Irán oznámil ďalších 113 úmrtí

Teherán 15. marca (TASR) - Irán oznámil v nedeľu ďalších 113 úmrtí v dôsledku nákazy novým koronavírusom, čím sa celkový počet obetí v tejto krajine vyšplhal na 724. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa AFP to je zatiaľ najvyšší počet obetí za jeden deň. Počet nakazených v Iráne je podľa agentúry AP približne 13.000.



Hovorca iránskeho ministerstva zdravotníctva Kijánúš Džahánpúr vyhlásil, že "ľudia by mali zrušiť všetky cesty a zostať doma, aby sme v najbližších dňoch mohli vidieť zlepšenie situácie".



Irán je v súčasnosti koronavírusom najviac postihnutou krajinou na Blízkom a Strednom východe a v globálnej bilancii je na treťom mieste za Čínou a Talianskom.



Koronavírusom sa v Iráne nakazilo niekoľko vysokopostavených vládnych úradníkov a poslancov a najmenej sedem z nich chorobe COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje, podľahlo. Medzi obeťami je aj poradca ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa.



Vláda v Teheráne sa v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu rozhodla nasadiť armádu, aby pomohla vyprázdniť ulice iránskych miest. Na prítomnosť tohto nákazlivého ochorenia by mali byť otestovaní všetci obyvatelia islamskej republiky.