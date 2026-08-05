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Irán oznámil dohodu s Ománom na novej trase plavby v Hormuzse
Teherán uzavrel a fakticky prevzal kontrolu nad Hormuzským prielivom, keď Spojené štáty a Izrael koncom februára zaútočili na Irán.
Autor TASR
Teherán 5. augusta (TASR) - Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. V stredu to oznámilo iránske ministerstvo zahraničných vecí. Dohoda podľa neho nezaručuje automaticky bezproblémovú plavbu, keďže bezpečnosť v regióne by mohli ohroziť Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Geografické súradnice trasy, ktorú obe strany navrhli, boli dohodnuté a ak tomu nezabránia určité tretie strany, spoločné vyhlásenie oboch krajín obsahujúce hlavné zásady a body dohody je už v záverečnej fáze posudzovania a prípravy,“ uviedol vo vyhlásení na sieti Telegram hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí.
Teherán uzavrel a fakticky prevzal kontrolu nad Hormuzským prielivom, keď Spojené štáty a Izrael koncom februára zaútočili na Irán.
Strategická úžina je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív. Pred vojnou prechádzala prielivom pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od vypuknutia konfliktu však ceny týchto komodít prudko stúpli, čo podľa AFP dostalo Washington pod ekonomický a politický tlak, aby vojnu s Teheránom ukončil.
Americký prezident Donald Trump opakovane trvá na tom, že Irán chce s USA uzavrieť dohodu o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Teherán to popiera a uvádza, že namiesto toho bude na správe úžiny spolupracovať s Maskatom.
Bakájí podľa vyhlásenia svojho rezortu novinárom povedal, že rokovania s Ománom napredujú, no aj keby dosiahli dohodu, ešte by to neznamenalo, že by bol prieliv bezpečný pre všetky prechádzajúce plavidlá.
„Faktory, ktoré spôsobujú, že Hormuzský prieliv nie je bezpečný, na strane Spojených štátov stále pretrvávajú, najmä námorná blokáda a ďalšie agresívne a zastrašujúce kroky namierené proti Iránu a jeho záujmom,“ povedal hovorca.
„Geografické súradnice trasy, ktorú obe strany navrhli, boli dohodnuté a ak tomu nezabránia určité tretie strany, spoločné vyhlásenie oboch krajín obsahujúce hlavné zásady a body dohody je už v záverečnej fáze posudzovania a prípravy,“ uviedol vo vyhlásení na sieti Telegram hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí.
Teherán uzavrel a fakticky prevzal kontrolu nad Hormuzským prielivom, keď Spojené štáty a Izrael koncom februára zaútočili na Irán.
Strategická úžina je kľúčová pre svetové dodávky ropy, plynu či hnojív. Pred vojnou prechádzala prielivom pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od vypuknutia konfliktu však ceny týchto komodít prudko stúpli, čo podľa AFP dostalo Washington pod ekonomický a politický tlak, aby vojnu s Teheránom ukončil.
Americký prezident Donald Trump opakovane trvá na tom, že Irán chce s USA uzavrieť dohodu o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Teherán to popiera a uvádza, že namiesto toho bude na správe úžiny spolupracovať s Maskatom.
Bakájí podľa vyhlásenia svojho rezortu novinárom povedal, že rokovania s Ománom napredujú, no aj keby dosiahli dohodu, ešte by to neznamenalo, že by bol prieliv bezpečný pre všetky prechádzajúce plavidlá.
„Faktory, ktoré spôsobujú, že Hormuzský prieliv nie je bezpečný, na strane Spojených štátov stále pretrvávajú, najmä námorná blokáda a ďalšie agresívne a zastrašujúce kroky namierené proti Iránu a jeho záujmom,“ povedal hovorca.