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Irán oznámil koniec útokov na Izrael
Izrael na vyhlásenie Iránu zatiaľ nezareagoval.
Autor TASR,aktualizované
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Teherán 8. júna (TASR) - Spoločné iránske vojenské velenie v pondelok oznámilo, že sa ukončili vojenské operácie proti Izraelu. Teherán však údajne varoval, že prijme „oveľa tvrdšie opatrenia“, ak Izrael podnikne „agresívne a nepriateľské kroky“ proti nemu či v južnom Libanone. TASR o tom informuje na základe správ televízie SkyNews a agentúr AFP a AP.
Irán uštedril Izraelu „bolestivú odpoveď“ a „v súlade s tým oznamujeme aj zastavenie operácií ozbrojených síl“, odvysielala štátna televízia vyhlásenie veliteľstva. „Budú nasledovať oveľa tvrdšie a zdrvujúcejšie opatrenia ako doteraz“, ak Izrael podnikne akékoľvek ďalšie agresívne a nepriateľské kroky, a to aj na juhu Libanonu, pokračovalo vyhlásenie.
Oznámenie o konci útokov prišlo krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump vyzval Irán i Izrael, „aby okamžite zastavili paľbu“, keďže strety ohrozujú prebiehajúce mierové rokovania. Teherán spustil útoky v nedeľu večer v reakcii na operácie Izraela v Libanone proti militantnej skupine Hizballáh podporovanej Iránom napriek prímeriu medzi hnutím i Izraelom. Tel Aviv následne zaútočil na Irán.
Izrael na vyhlásenie Iránu zatiaľ nezareagoval.
Irán uštedril Izraelu „bolestivú odpoveď“ a „v súlade s tým oznamujeme aj zastavenie operácií ozbrojených síl“, odvysielala štátna televízia vyhlásenie veliteľstva. „Budú nasledovať oveľa tvrdšie a zdrvujúcejšie opatrenia ako doteraz“, ak Izrael podnikne akékoľvek ďalšie agresívne a nepriateľské kroky, a to aj na juhu Libanonu, pokračovalo vyhlásenie.
Oznámenie o konci útokov prišlo krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump vyzval Irán i Izrael, „aby okamžite zastavili paľbu“, keďže strety ohrozujú prebiehajúce mierové rokovania. Teherán spustil útoky v nedeľu večer v reakcii na operácie Izraela v Libanone proti militantnej skupine Hizballáh podporovanej Iránom napriek prímeriu medzi hnutím i Izraelom. Tel Aviv následne zaútočil na Irán.
Izrael na vyhlásenie Iránu zatiaľ nezareagoval.