Irán oznámil spoločné námorné cvičenia s Ruskom a Čínou

Teherán 25. decembra (TASR) - Iránske ozbrojené sily uskutočnia v severnej časti Indického oceánu spoločné štvordňové námorné cvičenia s Ruskom a Čínou. Oznámil to v stredu ich hovorca, informuje agentúra AP.



Manévre sa začnú v sobotu a budú prvými takýmito trojstrannými cvičeniami v čase, keď sa Teherán, zasiahnutý ekonomickými sankciami Washingtonu, usiluje posilniť vojenskú spoluprácu s Pekingom a Moskvou. V uplynulých rokoch sa tiež zvýšil počet návštev predstaviteľov ruských a čínskych námorných síl v Iráne.



Hovorca iránskej armády uviedol, že spoločné vojenské cvičenia, ktoré sú zamerané na podporu regionálnej bezpečnosti, sa budú konať v oblasti siahajúcej až po Ománsky záliv. Podľa AP sú vnímané ako reakcia na nedávne manévre Spojených štátov s ich regionálnym spojencom Saudskou Arábiou, na ktorých sa zúčastnila aj Čína.



Po náraste napätia v oblasti Perzského zálivu, okrem iného v dôsledku útokov na tankery a saudskoarabskú ropnú infraštruktúru, vyslali USA ďalších svojich vojakov do regiónu a dodatočné systémy protivzdušnej obrany do Saudskej Arábie.



V roku 2017 Irán vykonal spoločné námorné cvičenie s Čínou neďaleko strategického Hormuzského prielivu pri vstupe do Perzského zálivu, ktorým prechádza takmer tretina všetkej ropy vyvážanej po mori.