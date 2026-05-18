Irán oznámil vznik nového úradu na správu Hormuzského prielivu
Teherán začal od minulého týždňa púšťať cez tento prieliv väčšie množstvo lodí.
Teherán 18. mája (TASR) - Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti v pondelok oficiálne oznámila vznik nového úradu, ktorý má riadiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Podľa jej príspevku na sieti X bude tzv. Správa pre prieliv v Perzskom zálive (PGSA) v reálnom čase poskytovať najnovšie informácie o vývoji v úžine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Ten istý príspevok zverejnil aj kanál námorníctva iránskych Revolučných gárd.
Zatiaľ nie je jasné, akú úlohu bude nový úrad zohrávať, avšak iránska televízia Press TV už skôr v máji informovala, že ide o „systém na uplatňovanie zvrchovanosti nad Hormuzským prielivom“ a že lodiam tade prechádzajúcim boli zasielané predpisy z e-mailovej adresy s doménou pgsa.ir.
Teherán začal od minulého týždňa púšťať cez tento prieliv väčšie množstvo lodí. Dôvodom je podľa štátnych médií to, že štáty a lodné spoločnosti pristúpili na jeho podmienku koordinovať svoju plavbu úžinou.
Irán opakovane tvrdí, že Hormuz neblokuje, no firmy sa s ním musia koordinovať predtým, ako im bude - výmenou za vysoké poplatky - umožnená plavba pri jeho pobreží. Podľa expertov tým krajina porušuje medzinárodné právo na tranzit. Iránske zdroje zároveň tvrdia, že prieliv je zamínovaný.
Pred vojnou, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky na islamskú republiku z konca februára, sa dalo cez prieliv plaviť v podstate neobmedzene. Za normálnych okolností tade prúdi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu. Teherán opakovane uvádza, že lodná doprava v Hormuzskom prielive sa už do predvojnového stavu nevráti.
Kontrola Iránu nad prielivom narušila globálne trhy a zároveň mu poskytla významný vplyv. S cieľom obmedziť jeho príjmy z ropy uvalili Spojené štáty svoju vlastnú námornú blokádu na iránske prístavy. Pakistan medzičasom sprostredkováva rokovania medzi Iránom a USA, medzi ktorými platí od začiatku apríla prímerie.
