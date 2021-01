Irán oznámil, že jeho vakcína je účinná i proti britskému variantu

Teherán 30. januára (TASR) - Irán v sobotu oznámil, že jedna z jeho vakcín proti ochoreniu COVID-19 sa preukázala ako účinná voči pôvodnému koronavírusu SARS-CoV-2 i voči novému nákazlivejšiemu britskému variantu. Informovala o tom agentúra DPA.



Táto vakcína má názov COVIran Barekat a klinické testy sa začali v decembri minulého roka.



"Doteraz uskutočnené testy ukazujú, že naša vakcína kompletne zneškodňuje dokonca aj nový, oveľa nebezpečnejší britský variant vírusu," uviedol jeden z členov iránskej skupiny expertov na boj s koronavírusom. Irán testuje i ďalšiu vakcínu iránskej výroby s názvom Pasteur a s Kubou spolupracuje na výrobe ďalšej očkovacej látky, píše DPA.



Do krajiny majú byť v najbližších mesiacoch dovezené i vakcíny zo zahraničia - najmä z Ruska, Číny a Indie.



Prvá fáza hromadnej očkovacej kampane sa má podľa očakávaní začať ešte pred začiatkom marca, píše DPA. Zaočkovaných má byť počas nej 83 miliónov ľudí.



Počty prípadov nákazy v Iráne v posledných týždňoch klesajú s prispením prísneho lockdownu. Prezident Hasan Rúhání však podľa DPA varoval pred prílišným optimizmom.



Iránske zdravotnícke úrady v sobotu oznámili, že cestujúci prichádzajúci do krajiny z Európy budú musieť absolvovať 14-dňovú karanténu, informovala agentúra Reuters. Cestujúci z ostatných regiónov vrátane susedných krajín budú môcť do krajiny vstúpiť len s negatívnym výsledkom testu.



Irán od začiatku pandémie zaznamenal viac ako 1,4 milióna prípadov nákazy a takmer 58.000 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.