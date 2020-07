Irán oznámil, že pozdĺž Perzského zálivu postavil raketové mestá

Teherán 6. júla (TASR) - Iránske revolučné gardy v nedeľu oznámili, že Irán pozdĺž Perzského zálivu buduje podzemné "raketové mestá" na odpaľovanie rakiet, informovala v pondelok spravodajská televízia al- Arabíja. Gardy varovali nepriateľov Iránu pred "nočnou morou".



Námorný veliteľ gárd Alí Rezá Tangsírí povedal, že Irán má na pobreží i v mori "mestá", ktoré dokážu odpaľovať rakety. Irán podľa Tangsírího tieto zariadenia ukáže, kedykoľvek to vedúci predstavitelia krajiny uznajú za vhodné.



"Nepriateľ" podľa Tangsírího o týchto "raketových mestách" vie, no informácie, ktoré má k dispozícii, sú falošné. Námorný veliteľ revolučných gárd takisto povedal, že v oblasti Perzského zálivu nebude mier, kým v ňom budú prítomní americkí vojaci.



"Kdekoľvek sú Američania, my sme tam tiež," povedal a pripomenul svoje vyjadrenie, že "ak Američania urobia jedinú chybu, budeme ich prenasledovať až do Mexického zálivu".



Iránske jednotky sú podľa Tangsírího prítomné "všade" v oblasti Perzského zálivu a Ománskeho zálivu. "Sme na miestach, o ktorých by ste ani neuvažovali. Sme vaša nočná mora," dodal.