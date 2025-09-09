< sekcia Zahraničie
Irán oznámil, že sa dohodol na novom rámci spolupráce s MAAE
Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo v posledných mesiacoch zvýšili tlak na Teherán, aby sa vrátil k jadrovým rokovaniam.
Autor TASR,aktualizované
Teherán 9. septembra (TASR) - Irán v utorok oznámil, že sa dohodol na novom rámci spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Spoluprácu s MAAE Teherán pozastavil po júnových útokoch Izraela a Spojených štátov na jeho jadrové zariadenia. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
„Irán a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu dosiahli dohodu o tom, ako postupovať podľa nových podmienok,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí pre štátnu televíziu. Vyhlásenie nasledovalo po stretnutí šéfa iránskej diplomacie Abbása Arákčího a generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Grossiho v egyptskej Káhire.
Dohodu potvrdil aj Grossi ako „dôležitý krok správnym smerom“. Egypt zároveň vyjadril nádej, že nový rámec prispeje k obnoveniu jadrových rokovaní.
Iránsky denník Farikhtegan v pondelok informoval, že vláda v Teheráne sa údajne rozhodla prvýkrát od júnového konfliktu znovu začať rokovania so Spojenými štátmi o jadrovom programe.
Izrael v júni podnikol letecké útoky v rámci 12-dňovej vojny, ktorých cieľom boli najmä vojenské a jadrové zariadenia v Iráne. Do operácie sa zapojili aj Spojené štáty. Teherán následne prerušil spoluprácu s MAAE a rozhovory s Washingtonom, ktoré sa začali v apríli. Západné štáty dlhodobo obviňujú Irán z úsilia získať jadrové zbrane, čo však krajina odmieta.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aragčí vtedy zdôraznil, že spolupráca s MAAE sa „nezastavila, ale nadobudne novú formu“. Upozornil, že prístup inšpektorov k jadrovým zariadeniam sprevádzajú aj bezpečnostné riziká – od možného úniku rádioaktívnych materiálov až po hrozbu výbuchu zvyškov munície.
Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo v posledných mesiacoch zvýšili tlak na Teherán, aby sa vrátil k jadrovým rokovaniam. Tieto krajiny koncom augusta iniciovali mechanizmus obnovenia sankcií OSN voči Iránu
„Irán a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu dosiahli dohodu o tom, ako postupovať podľa nových podmienok,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí pre štátnu televíziu. Vyhlásenie nasledovalo po stretnutí šéfa iránskej diplomacie Abbása Arákčího a generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Grossiho v egyptskej Káhire.
Dohodu potvrdil aj Grossi ako „dôležitý krok správnym smerom“. Egypt zároveň vyjadril nádej, že nový rámec prispeje k obnoveniu jadrových rokovaní.
Iránsky denník Farikhtegan v pondelok informoval, že vláda v Teheráne sa údajne rozhodla prvýkrát od júnového konfliktu znovu začať rokovania so Spojenými štátmi o jadrovom programe.
Izrael v júni podnikol letecké útoky v rámci 12-dňovej vojny, ktorých cieľom boli najmä vojenské a jadrové zariadenia v Iráne. Do operácie sa zapojili aj Spojené štáty. Teherán následne prerušil spoluprácu s MAAE a rozhovory s Washingtonom, ktoré sa začali v apríli. Západné štáty dlhodobo obviňujú Irán z úsilia získať jadrové zbrane, čo však krajina odmieta.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aragčí vtedy zdôraznil, že spolupráca s MAAE sa „nezastavila, ale nadobudne novú formu“. Upozornil, že prístup inšpektorov k jadrovým zariadeniam sprevádzajú aj bezpečnostné riziká – od možného úniku rádioaktívnych materiálov až po hrozbu výbuchu zvyškov munície.
Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo v posledných mesiacoch zvýšili tlak na Teherán, aby sa vrátil k jadrovým rokovaniam. Tieto krajiny koncom augusta iniciovali mechanizmus obnovenia sankcií OSN voči Iránu