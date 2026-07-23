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Irán oznámil, že v Hormuzskom prielive zastavil tri ropné tankery

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Traja chlapci sa hrajú vo vode a v pozadí stúpa dym z explózie v Hormuzskom prielive pri pobreží iránskeho mesta Bandar Abbás v pondelok 13. júla 2026. Foto: TASR/AP

V uplynulých týždňoch Irán napádal tankery, ktoré používali vodnú cestu vedúcu pozdĺž ománskeho pobrežia na preplávanie prielivu, aby ich prinútil ísť cez iránske vody a platiť za bezpečný prechod.

Autor TASR
Teherán 23. júla (TASR) - Iránsky Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) vo štvrtok uviedol, že zastavil tri ropné tankery pri prechode Hormuzským prielivom, zatiaľ čo Teherán a Washington naďalej bojujú o kontrolu nad touto kľúčovou úžinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

V uplynulých týždňoch Irán napádal tankery, ktoré používali vodnú cestu vedúcu pozdĺž ománskeho pobrežia na preplávanie prielivu, aby ich prinútil ísť cez iránske vody a platiť za bezpečný prechod.

Tri ropné tankery, zlákané americkou armádou... sa pokúšali preplávať zamínovanou trasou južne od Hormuzského prielivu, no po tom, čo jeden z nich explodoval a začal horieť, sa zvyšné dva rýchlo otočili a vrátili späť,“ uviedli iránske médiá citujúc vyhlásenie IRGC.

Vyhlásenie nespresnilo, kedy k incidentu došlo. „Mocné námorníctvo IRGC zdôrazňuje, že Hormuzský prieliv je pod našou kontrolou... a lode, ktoré sú zavádzané Spojené štátmi a ktoré plánujú prechod bez koordinácie s Iránskou islamskou republikou, čaká rovnaký osud,“ doplnili gardy.
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