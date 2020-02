Irán oznámil, že v rámci výmeny väzňov prepustil nemeckého občana

Teherán 18. februára (TASR) - Iránske úrady v utorok oznámili, že nemecký občan zadržiavaný v Iráne bol prepustený v rámci výmeny väzňov, informovala agentúra AFP. Nemecko v nedeľu prepustilo Iránca zadržiavaného na základe z podozrenia z porušovania amerických sankcií.



Teherán Nemca prepustil v pondelok. Ten bol zadržiavaný v súvislosti so zhotovovaním orografií a videozáznamov v oblastiach, kde to nebolo povolené. Odpykával si trojročný trest odňatia slobody.



Irán podľa hovorcu iránskej justície trval na tom, že Nemcovi povolí krajinu opustiť až po tom, ako sa do vlasti vráti iránsky občan.



Iránec Ahmad Chalílí bol podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí zadržaný v Nemecku v roku 2018 v súvislosti s porušením amerických sankcií.



Hovorca iránskeho ministerstva Abbás Músaví uviedol, že Chalílí sa do vlasti vrátil spolu s iránskym ministrom zahraničných vecí Ďzavádom Zarífom, ktorý sa minulý týždeň v Nemecku zúčastnil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.



Irán v decembri minulého roka prepustil amerického doktoranda výmenou za iránskeho vedca zadržiavaného v Spojených štátoch, pripomína AFP. Irán po výmene podľa AFP oznámil, že je pripravený na ďalšie výmeny.



Napätie medzi Iránom a USA sa vystupňovalo v roku 2018, keď vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpila od tzv. jadrovej dohody veľmocí z Teheránom a znova uvalila na islamskú republiku tvrdé ekonomické sankcie. Na Blízkom východe tiež došlo k sérii útokov, ktoré Washington pripisuje Iránu.