Irán prijal zákon označujúci členov obzrojených síl USA za teroristov

Teherán 7. januára (TASR) - Iránsky parlament v utorok v súvislosti so zabitím iránskeho generála Kásema Solejmáního schválil návrh zákona označujúceho všetkých príslušníkov amerických ozbrojených síl za "teroristov". Informovala o tom agentúra AFP.



Prijatý zákon označuje za teroristov všetkých členov amerických ozbrojených síl, ako aj zamestnancov Pentagónu a s ním spojených organizácií, veliteľov a tých, ktorí nariadili Solejmáního zabitie.



"Akákoľvek pomoc týmto silám vrátane vojenskej, spravodajskej, finančnej, technickej alebo logistickej bude považovaná za podieľanie sa na terorizme," uviedol parlament.



Poslanci spomínaný zákon schválili jednomyseľne a kričali pritom heslá "Smrť Spojeným štátom!".



Opatrenie odzrkadľuje rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa z vlaňajšieho apríla, keď iránske revolučné gardy vyhlásil za "teroristickú organizáciu", pripomenula agentúra AP.



Kásem Solejmání bol zabitý v noci na 3. januára v Bagdade pri útoku amerického dronu. Podľa Washingtonu totiž plánoval útoky voči americkým občanom.



Iránsky parlament schválil aj navýšenie rozpočtu pre revolučné gardy o v prepočte 200 miliónov eur do konca perzského kalendárneho roka, ktorý pripadá na 20. marec 2020. V utorok to podľa tlačovej agentúry IRNA oznámil predseda iránskeho parlamentu Alí Larídžání.



O navýšení rozpočtu sa rozhodovalo na podnet iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Tento krok je súčasťou "tvrdej pomsty" voči Spojeným štátom za zabitie Solejmáního, poznamenáva agentúra DPA.